Reazione A Catena, gaffe su Michael Jackson: è polemica sul web

La puntata di Reazione A Catena andata in onda questa sera su Rai 1 ha fatto molto discutere. I campioni in carica, i Maritozzi, hanno sfidato la squadra dei Treggiaioli che gli ha strappato il titolo all’Intesa Vincente. Sono stati proprio i vincitori ad essere protagonisti di una gaffe ad uno dei giochi, precisamente la seconda catena musicale, che non è passata inosservata ai telespettatori. Sul web, difatti, sono stati numerosi i commenti a riguardo. Capiamo meglio che cosa è successo che ha fatto infuriare un po’ il pubblico.

Come ogni sera prima del Tg1 su Rai 1 è andato in onda il quiz show condotto da Pino Insegno, Reazione A Catena. Questa sera i campioni in carica, i Maritozzi, ovvero Francesco, Daniele e Marco, si sono sfidati contro i Treggiaioli, Irene, Elisabetta e Daniele. La squadra gli ha dato filo da torcere durante la puntata, aggiudicandosi poi il titolo di nuovi campioni nell’ultimo gioco, quello dell’Intesa Vincente. Tuttavia, durante una delle prove precedenti, gli sfidanti si sono resi protagonisti di una gaffe che non è passata inosservata ai telespettatori. Nello specifico, durante la seconda catena musicale, i concorrenti non hanno saputo indovinare il titolo della canzone nascosta.

Il brano in questione era davvero famosissimo, difatti il pubblico ha commentato sul web sottolineando come fosse impossibile che nessuno dei tre componenti dei Treggiaioli sapesse il titolo. Stiamo parando precisamente di “Beat It”, classico di Michael Jackson del 1982. Una volta ottenuti tutti gli strumenti, la caposquadra Elisabetta ha difatti sbagliato il nome del brano chiamandolo “Feeling” e scatenando le polemiche da parte dei telespettatori. Inoltre al pubblico a casa non è andata giù la motivazione data da Daniele per l’errore, il quale si è giustificato dicendo che lui nell’82 non era neppure nato! Peccato che un pezzo così famoso lo si conosca a prescindere, così come ha fatto notare il conduttore Pino Insegno.

Qui di seguito riportiamo alcuni dei numerosi commenti in merito apparsi su X (ex Twitter):

Già qualche puntata fa era accaduta la stessa cosa con un’altra famosissima canzone. I concorrenti in gara, difatti, non avevano indovinato “Born To Run” di Bruce Springsteen, scatenando una polemica sul web. Molti telespettatori hanno espresso il loro dissenso, affermando che chi partecipa ai quiz show spesso non conosce le risposte anche di domande davvero elementari.