Reazione a Catena, piovono proteste: forzatura sulla parola finale

Proteste vivaci su Reazione a Catena, il popolare quiz show di Rai Uno condotto da Pino Insegno. Durante la puntata trasmessa sabato 8 giugno, tanti telespettatori si sono riversati su X, il vecchio Twitter, per protestare su alcune scelte degli autori. In particolare sono piovuti una marea di mugugni mentre andava in onda la parte finale del programma, quello in cui si gioca a L’Ultima Catena e a L’Ultima Parola. Ma si proceda con ordine.

Le Marongiu battono Gli alto voltaggio, poi la doccia fredda

Durante L’Intesa Vincente, Gli alto voltaggio, ossia i campioni in carica, hanno dovuto lasciare il programma, venendo battuti da Le Marongiu, trio sardo tutto al femminile formato da Rosalba, Alessandra e Antonella. Queste si sono presentate a L’ultima catena con la bellezza di 131 mila euro. Percorso netto: non hanno sbagliato alcunché mantenendo intatto il montepremi. Ed è qui che tanti utenti hanno iniziato a protestare e a far cascare sarcasmi, sostenendo che la catena pensata dagli autori era molto facile. Queste le parole (tra parentesi quelle da indovinare):

Olio

(Quadri)

Cuori

(Capanna)

Pancia

(Piena)

Luna

(Chiaro)

Tondo

(Cerchio)

Botte

(Vino)

Rosso

In effetti alcune soluzioni sono state assai accomodanti. “Ma sono diventata più intelligente o è diventato più facile?”, uno dei molti commenti ironici scritti su X. si è così giunti a L’ultima parola. E la musica è cambiata. E di parecchio. Le Marongiu hanno deciso di dimezzare il montepremi (sceso a 65.500 euro) e acquistare il secondo elemento.

Rosso

(Co…………..o)

Lento

Dopo il conciliabolo, le tre donne hanno optato per il termine “Cotto”. Sembrava fatta, anche perché la parole legava perfettamente con “rosso” (una persone arrossisce quando è cotta d’amore) e “lento” (esiste la cottura a fuoco lento). E invece no, la soluzione esatta era “congestionato”. Un po’ una forzatura, a onor del vero. Non a caso parecchi telespettatori hanno mugugnato. “Che cosa si sono inventati per non mollare il malloppo!”, uno dei tanti commenti caustici. Morale della favola? Una doccia gelata per Le Marongiu che però ora potranno tornare in studio e tentare di conquistare altri bottini.