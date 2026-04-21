Ascolti tv, crollo inaspettato per I Cesaroni: i motivi del tonfo e quanti spettatori ha perso

Calo vertiginoso sul fronte degli ascolti tv per la fiction di Canale 5 I Cesaroni – Il Ritorno. I primi due episodi della settima stagione sono stati trasmessi una settimana fa, raccogliendo 3.486.000 spettatori e uno share del 22.6%. Sette giorni dopo, il 20 aprile 2026, il tonfo inaspettato: il terzo e quarto episodio della serie tv sono stati visti da 2.301.000 italiani con uno share del 16.9%. Ciò significa che sono stati persi per strada quasi 1,2 milioni di utenti e quasi 6 punti percentuali di share. Non si segnalano condizionamenti di grandi eventi in onda su altre reti. Infatti, su Rai1 La Buona Stella ha mantenuto stabile il suo pubblico: 2.741.000 spettatori pari al 16.9% di share il 20 aprile e 2.768.000 spettatori pari al 16.2% di share il 13 aprile.

Ascolti Tv, calo improvviso della fiction I Cesaroni – Il Ritorno: i possibili motivi

Perché la serie tv ha avuto un simile crollo nel giro di una sola settimana? Ad aver pesato potrebbe essere stato l’orario di messa in onda. Il 20 aprile il primo episodio è iniziato alle 22 precise, quando molte persone si recano a letto. Il secondo ha chiuso i battenti alle 00.21. Orario più ‘cristiano’ quello che ha invece proposto Rai 1, con La Buona Stella trasmessa dalle 21.47 alle 23.38.

Un altro motivo legato al tonfo potrebbe essere l’effetto sorpresa svanito. C’era molta attesa da parte dei fan di vedere il proseguimento delle vicende della fiction di Canale 5 dopo oltre un decennio di interruzione. Sono passati bene 12 anni tra la sesta e la settima stagione. In altre parole, i primi due episodi trasmessi il 13 aprile potrebbero avere sfruttato il ‘traino’ curiosità, finito il quale si è verificato il calo.

Se si prendesse per buona tale ipotesi, significherebbe che una parte non trascurabile del pubblico abbia trovato non particolarmente avvincente il nuovo ciclo di puntate. I conti, però, vanno fatti alla fine: non è da escludere – e in questo caso si torna alla questione dell’orario di messa in onda – che diverse persone abbiano deciso di coricarsi presto e di recuperare gli episodi in streaming, con più calma, nei giorni a venire.

Dall’altro lato c’è da dire che un simile ragionamento poteva essere fatto dagli utenti anche la scorsa settimana, quando sintonizzati su Canale 5 per la fiction c’erano quasi 3,5 milioni di italiani.