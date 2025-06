Cesaroni, Claudio Amendola contro Elena Sofia Ricci: “Ci potevi pensare prima”

In questo periodo si sta parlando sempre più spesso del ritorno de I Cesaroni, dopo oltre dieci anni di assenza dal piccolo schermo. Per la gioia dei telespettatori italiani, Claudio Amendola ha deciso di dare un finale a questa fiction che per tanti anni ha tenuto milioni di persone incollate allo schermo. A nessuno era piaciuto il modo in cui era rimasta in sospeso, proprio per questo il noto attore, oramai regista, ha deciso di rimboccarsi le maniche e di mettersi a lavoro. Adesso che manca relativamente poco a questo ritorno, non ha potuto fare a meno di lasciarsi andare ad una vena polemica nei confronti degli attori che hanno scelto di non tornare: “Nessuno è uscito per volontà nostra, a cominciare dalla Signora Ricci. Perché poi sembra che siamo noi che non li vogliamo. Sono tutti attori che ci hanno detto arrivederci, grazie, ci fa schifo“.

Lo stesso Amendola ha ammesso di essere stato un po’ polemico a riguardo, ma non ha potuto fare a meno di trattenersi, considerato il modo in cui numerosi attori in questi mesi sembrano aver snobbato completamente il progetto dei Cesaroni che all’epoca ha dato davvero tanto ad ognuno di loro.

Claudio Amendola astiosamente polemico con Elena Sofia Ricci perché non vuole fare #ICesaroni. Ma un’artista come Elena e con la sua splendida carriera sarà libera di scegliere i progetti a cui partecipare?#FigliaDellaCenere #ICasiDiTeresaBattaglia #IGSF2025

(📹Noemidavid_) pic.twitter.com/MmNLBgP2yd — Cinguetterai  (@Cinguetterai) June 22, 2025

Claudio Amendola critica Elena Sofia Ricci: “Porte aperte per chi porta”

“Uno dice ok, torno, lo rifanno, sto a casa da un po’ quindi forse è il caso che torno a farlo. Potevi pensarci prima. Porte aperte per chi porta, chi non porta, parta pure” con queste parole il noto regista ha concluso la polemica a riguardo, quasi infastidito dal modo in cui alcuni attori potrebbero aver valutato di tornare solo per poter guadagnare qualcosa e non per mettere il cuore ancora una volta in un progetto che per loro è stato così tanto importante in passato.

La polemica contro Elena Sofia Ricci ha colpito molto i fan della fiction, anche perché hanno percepito un tono astioso non solo nei suoi confronti ma anche di altri, ad esempio come Alessandra Mastronardi che avrebbe dato davvero tanto se fosse tornata ma che, ancora una volta, ha deciso di farsi da parte e di non farsi coinvolgere in questa nuova e ultima stagione. A Claudio dispiace davvero tanto vedere il modo in cui, colleghi con cui ha lavorato per anni, hanno snobbato questo ritorno.