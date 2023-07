Ascolti tv: Conti, La ragazza e l’ufficiale, Quarto Grado. Top e flop

Tali e Quali in replica (Rai Uno) vince la serata con 1,9 milioni di utenti (16.6% di share) . In calo La Ragazza e l’Ufficiale (Canale Cinque) raggiungendo quasi 1.4 milioni di spettatori con il 12,8% di share (circa 300mila utenti in meno rispetto alla scorsa settimana). Terzo posto per Chicago PD (Italia Uno) al 8,5%. Scende anche Quarto Grado (Rete quattro), che ottiene 945mila telespettatori e il 7,98% di share. Tutti gli altri programmi del palinsesto, invece, si sono mantenuti sotto la soglia del milione di utenti.

Di seguito tutti i dati relativi agli ascolti tv del prime time di venerdì 21 luglio 2023:

Rai Uno – Tale e Quale Show (replica): 1.987.000 spettatori (16,62%)

Canale 5 – La Ragazza e l’Ufficiale: 1.474.000 spettatori (12,86%);

Rai Due – L’isola delle trenta bare: 398.000 spettatori (3,05%);

Italia 1 – Chicago PD: 1.168.000 spettatori (8,56%);

Rai Tre – Atletica – Diamond League Montecarlo: 709.000 telespettatori (5,09%);

Rete 4 – Quarto Grado – Le storie: 945.000 spettatori (7,98%);

La7 – Un colpo perfetto: 488.000 spettatori (3,85%);

TV8 – I delitti del BarLume – Aria di mare: 488.000 spettatori (3,85%);

Nove – I Migliori Fratelli di Crozza: 329.000 spettatori (2,4%).

Ascolti tv venerdì 21 luglio 2023: preserale e access prime time

Rai Uno – Techetechetè ha raggiunto 3.010.000 spettatori (20,97%);

Canale 5 – Paperissima Sprint ha intrattenuto 2.228.000 spettatori (15,58%);

Rai Uno – Reazione a catena ha ottenuto una media di 2.071.000 spettatori (23,52%) nella prima parte e di 2.881.000 spettatori (26,95%) nella seconda.

Canale 5 – Caduta Libera ha registrato la presenza di 1.163.000 spettatori (13,99%) nella prima parte e 1.595.000 utenti (15,40%) nella seconda;

Rete 4 – Controcorrente Estate è stato visto da 743.000 spettatori (5,44%) nella prima parte e da 849.000 spettatori (5,85%) nella seconda;

La7 – In onda Estate ha tenuto incollati al piccolo schermo 887.000 spettatori (6,20%);

Venerdì 21 luglio 2023 ascolti tv: il pomeriggio

Rai Uno – Don Matteo ha intrattenuto 1.144.000 spettatori (11,45%) nel primo episodio e 1.144.000 spettatori (13,72%) nel secondo;

Rai Uno – Sei Sorelle è stato visto da 775.000 spettatori (10,03%);

Rai Uno – Estate in diretta è stato seguito da 1.454.000 spettatori (19,23%);

Canale 5 – Beautiful ha intrattenuto 2.375.000 spettatori (21,68%);

Canale 5 – Terra Amara ha tenuto compagnia 2.384.000 spettatori (23,16%);

Canale 5 – La Promessa ha appassionato 1.985.000 spettatori (22,30%);

Canale 5 My Home My Destiny: ha raggiunto spettatori (%);

Canale 5 – Un altro domani ha registrato una media di 1.188.000 spettatori (15,80%);

Ascolti tv della mattina di venerdì 21 luglio 2023