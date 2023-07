Tale e Quale travolto dalle critiche: la mossa drastica di Conti

Ieri, 11 luglio, Carlo Conti ha annunciato il cast ufficiale della prossima edizione di Tale e Quale Show, in partenza su Rai 1 il prossimo autunno. Tra i dieci nomi scelti dal conduttore, ci sono ben 4 ex concorrenti del Grande Fratello Vip (Pamela Prati, Alex Belli, Ginevra Lamborghini, Maria Teresa Ruta), nonché Cristina Scuccia, l’ex suora reduce dall’esperienza all’Isola dei Famosi. Sono diversi anni, ormai, che diversi ex vipponi ed ex personaggi dei reality partecipando allo show canoro, cosa che ha sempre fatto storcere il naso al pubblico. Anche questa volta, infatti, non sono mancate le critiche.

Per svelare il cast della nuova edizione di Tale e Quale Show, Carlo Conti ha condiviso una foto sul suo profilo Instagram, in cui ha scritto i nomi dei dieci nuovi imitatori dello show. Il post è stato subito invaso da centinaia di commenti da parte degli utenti, la maggior parte dei quali contestavano le scelte prese da Conti. Diversi fan del programma gli hanno contestato il fatto di aver lasciato in sospeso da anni persone molto valide, per dare spazio a personaggi non considerati all’altezza del programma e delle esibizioni che dovranno affrontare.

Carlo Conti: la drastica decisione social

Il pubblico che da più di dieci anni segue fedele lo show, non si è mostrato molto contento di quest’invasione da parte dei “reality” nel programma. Ma, non solo, alcuni personaggi scelti quest’anno non sono considerati abbastanza talentuosi per poter cantare, esibirsi ed imitare i diversi artisti che gli verranno proposti. Le critiche sono state talmente tante che il conduttore fiorentino ha deciso di prendere una drastica decisione, ovvero quella di chiudere i commenti sul suo profilo Instagram.

Una mossa rara da parte di Conti, che è solito ricevere sempre molti commenti di supporto nelle rare foto che condivide sui social. Sembra proprio che, questa volta, si sia trovato in una situazione ingestibile, tanto da silenziare tutto. Ad ogni modo, ormai il cast è fatto e chissà se questi personaggi riusciranno a far ricredere il pubblico e a donarci delle performance sorprendenti e di grande qualità.