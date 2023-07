Ascolti tv: Borsellino, Un cuore due destini, Battiti Live. Chi ha vinto

By

Spettatori e share dei principali appuntamenti in televisione della giornata di martedì 18 luglio 2023: tutti i dati

Un cuore, due destini (Rai 1) continua a perdere spettatori, registrando 1,7 milioni di telespettatori rispetto ai 2 milioni della settimana scorsa. Nonostante ciò, la serie vince la serata. In discesa anche Battiti Live, che si ferma 1.2 milioni di telespettatori con l’8,4% di share (circa 500mila utenti in meno rispetto alla scorsa puntata). Terzo posto per Paolo Borsellino (Canale 5), che è riuscito a totalizzare 1,1 milioni di spettatori e il 9,4% di share. Tutto il resto della programmazione del palinsesto, invece, si è mantenuta sotto il milione di spettatori.

Di seguito tutti i dati relativi al prime time di martedì 18 luglio 2023:

Rai Uno – Un cuore, due destini ha raccolto 1.720.000 telespettatori (12.1%);

Canale 5 – Paolo Borsellino ha totalizzato 1.141.000 spettatori (9.4%);

Rai Due – Modalità aereo ha avuto 860.000 spettatori (6.2%);

Italia 1 – Battiti Live ha fatto compagnia a 1.238.000 spettatori (8.4%);

Rai Tre – Filorosso ha informato 721.000 spettatori (5.7%);

Rete 4 – Delitti ai Caraibi ha raggiunto 545.000 spettatori (4.1%);

La7 – In Onda Estate ha convinto 583.000 spettatori (4.1%);

TV8 – Chi Vuole sposare mia mamma o mio papà? ha conquistato 234.000 spettatori (1.7%);

Nove – Ip Man 2 ha ottenuto 306.000 spettatori (2.3%).

Ascolti tv martedì 18 luglio 2023: preserale e access prime time

Techetechetè ancora una volta sopra Paperissima Sprint.

Rai Uno: Techetechetè ha totalizzato 2.796.000 spettatori (18.5%);

Canale 5: Paperissima Sprint ha ottenuto 2.264.000 telespettatori (14.9%);

Rai Uno: Reazione a Catena è stato seguito da 2.143.000 spettatori (22,92%) nella prima parte e nella seconda da 3.268.000 spettatori (27,88%);

Canale 5: Caduta libera ha totalizzato 1.267.000 spettatori (14,23%) nella prima parte e 1.787.000 (15,80%) nella seconda;

Rete Quattro: Tempesta d’amore ha ottenuto 574.000 spettatori (4,03%);

Rai Tre: Blob ha raccolto 639.000 spettatori (4.49%);

Rai Tre: Un Posto al Sole ha appassionato 1.335.000 spettatori (8.76%);

LA7: In onda – Estate ha informato 919.000 spettatori (6.03%);

Ascolti tv martedì 18 luglio 2023: il pomeriggio

Rai Uno: Don Matteo è stato seguito da 1.074.000 spettatori (10.34%);

Rai Uno: Sei sorelle è stato visto da 791.000 spettatori (9.72%);

Rai Uno: Estate in Diretta ha interessato 1.562.000 spettatori (18,78%);

Canale 5: Beautiful è stato seguito da 2.664.000 telespettatori (23,47%);

Canale 5: Terra Amara ha conquistato 2.656.000 telespettatori (24,76%);

Canale 5: La Promessa ha totalizzato da 2.064.000 telespettatori (22,62%).

Ascolti tv della mattina di martedì 18 luglio 2023