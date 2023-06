Ascolti tv, Blanca e Isola dei Famosi: top e flop, tutti i dati

By

Tutti i dati Auditel e approfondimenti sullo share relativo ai programmi in onda nella giornata di lunedì 5 giugno 2023

L’isola dei famosi in onda su Canale 5 totalizza il 19.5% di share battendo la replica di Blanca su Rai Uno, che dal suo canto ha intrattenuto meno di 3 milioni di utenti assestandosi sul 15.2% di share. In leggera risalita entrambi i programmi rispetto alle puntate precedenti. Bene anche Report su Rai 3 che anche questa settimana si assesta sul 8.6% di share e si guadagna il titolo di terzo programma più seguito della serata. Per il resto della programmazione nulla di eclatante da segnalare.

Di seguito tutti i dati relativi al prime time di lunedì 5 giugno 2023:

Rai Uno: Blanca ha totalizzato 2.668.000 spettatori (15.2% di share);

Canale 5: L’Isola dei Famosi (riassunto della 8° puntata) ha avuto 2.388.000 spettatori (19.5%);

Rai Due : NCIS Los Angeles ha interessato 952.000 spettatori (5%);

Italia Uno: L’incredibile Hulk ha avuto un ascolto di 1.127.000 spettatori (6.3%);

Rai Tre: Report ha convinto 1.661.000 persone (8.6%);

Rete Quattro: Quarta Repubblica ha raggiunto 949.000 spettatori (6.5%);

La7: Quarta stagione di Yellowstone ha interessato 268.000 spettatori (1.6%);

TV8: Zlatan ha fatto compagnia a 429.000 spettatori (2.4%);

Nove: Giuseppe Giacobazzi in Io ci sarò ha catturato 560.000 spettatori (3.3%).

Ascolti tv lunedì 5 giugno 2023: preserale e access prime time

Rai Uno: Affari tuoi hanno totalizzato 4.965.000 spettatori (24.4% di share);

Canale5: Striscia la Notizia ha convinto 3.457.000 persone (17%);

Rai Uno: L’Eredità è stato seguito da 2.830.000 spettatori (23.7%) nella prima parte e nella seconda da 3.889.000 spettatori (26.5%);

Canale 5: Avanti un altro ha ottenuto 1.707.000 telespettatori (15.4%) e poi 2.624.000 utenti (18.7%);

Rete Quattro: Stasera Italia ha ottenuto 860.000 spettatori (4.4%) e 820.000 spettatori nella seconda (4%);

Rai Tre: Il Cavallo e la Torre ha raccolto 1.219.000 spettatori (6.2%);

Rai Tre: Un Posto al Sole ha appassionato 1.579.000 spettatori (7.7%);

LA7: Otto e Mezzo ha informato 1.511.000 spettatori (7.5%);

La7: Lingo – Parole in Gioco ha totalizzato nella prima parte 180.000 utenti (1.6%) e nella seconda 270.000 spettatori (1.9%).

Ascolti tv lunedì 5 giugno 2023: il pomeriggio

Rai Uno: Oggi è un altro giorno è stato seguito 1.531.000 spettatori (15.4% di share);

Rai Uno: Sei sorelle ha avuto 1.009.000 spettatori (12.7%);

Rai Uno: La Vita in Diretta ha interessato 2.206.000 spettatori (24.1%);

Canale 5: Beautiful è stato seguito da 2.668.000 telespettatori (21.8%);

Canale 5: Terra Amara ha avuto 2.647.000 utenti (22.8%);

Canale 5: La Promessa ha avuto 2.183.000 spettatori (22%);

Canale 5: Il daytime de L’Isola dei Famosi ha totalizzato 1.614.000 spettatori (18.7%);

Canale 5: Un Altro Domani ha ottenuto 1.269.000 spettatori (16%);

Ascolti tv della mattina di lunedì 5 giugno 2023