Ascolti tv ai tempi del Coronavirus: qual è la soap opera più seguita in Italia ogni giorno

L’effetto quarantena fa bene alle soap che vengono trasmesse in Italia. Da Beautiful a Una Vita, passando per Il Segreto e Il Paradiso delle Signore, senza dimenticare Un posto al sole e Tempesta d’amore: tutte stanno ottenendo degli ascolti più alti grazie a questo risvolto storico decisamente inaspettato. Ma tra tante storie, qual è quella più seguita in questo periodo? Ebbene ancora una volta è Beautiful a detenere il primato della soap più vista nel Belpaese. Dopo il 10 marzo – giorno in cui il premier Conte ha dichiarato l’Italia intera zona protetta – le vicende di Hope, Brooke e company hanno avuto un incremento non indifferente. Se da quel martedì solo 2.850.000 persone seguivano quelle avventure giorno dopo giorno si è andati oltre i 3 milioni. Record venerdì 27 marzo: ben 3.680.000 appassionati per The Bold and The Beautiful.

The Bold and The Beautiful è anche la più seguita in America

Nell’ultimo periodo Beautiful è diventata pure la soap opera più seguita negli Stati Uniti. Fino allo scorso anno il primato era di Febbre d’amore, soap interrotta nel nostro paese nel 2009. Evidentemente le intricate trame che vedono protagonisti Hope, Thomas, Liam, Steffy, Brooke e compagnia bella stanno appassionando parecchio i telespettatori di tutto il mondo. Perché, non va dimenticato, Beautiful non è nota solo negli States e in Italia: è trasmessa in ben 100 paesi. E non a caso Mediaset ha deciso da un po’ di tempo di programmare un episodio, seppur molto ridotto, ogni giorno, dal lunedì alla domenica…

Grandi risultati per Una Vita e Il Paradiso delle Signore

Secondo posto tra le soap più viste in Italia per Una Vita. La soap spagnola, trasmessa dalle 14.10 alle 14.45 nello storico slot che fu di Centovetrine, ha oltre 2 milioni e mezzo di telespettatori. La serie di Aurora Guerra è cresciuta molto nell’ultimo periodo: da 2.712.000 telespettatori del 10 marzo si è arrivati ai 3.010.00 del 25 marzo. Crescita esponenziale pure per Il Paradiso delle Signore, in onda su Rai Uno dalle 15.40 alle 16.30. L’esperimento partito nel 2018 tra dubbi e perplessità è riuscito a conquistare oltre 2.700.000. Tanto che molte puntate ottengono più ascolti de Il Segreto, che nel nostro paese è diventato un vero e proprio fenomeno di costume.

Il Segreto in calo: la soap chiuderà a breve in Spagna

Da fenomeno di costume dei primi anni Il Segerto è presto calato. Di recente in Spagna hanno scelto di chiuderlo dopo nove stagioni. Finale che vedremo presto, molto probabilmente entro la fine dell’anno (Covid-19 permettendo). Ad ogni modo gli intrighi di di Donna Francisca sono seguiti quotidianamente da più di 2 milioni e mezzo di persone.

I risultati di Un posto al sole e Tempesta d’Amore

Un posto al sole totalizza dal lunedì al venerdì su Rai Tre circa 2 milioni di persone mentre Rete 4 con Tempesta d’amore raggiunge a malapena un milione.

Di seguito la classifica completa delle soap più seguite in Italia in questo momento:

1. Beautiful

2. Una Vita

3. Il Segreto

4. Il Paradiso delle Signore

5. Un posto al sole

6. Tempesta d’amore

N.B. solo per una manciata di telespettatori Il Segreto riesce a battere Il Paradiso delle Signore. Quest’ultima rimane, senza ombra di dubbio, una delle sorprese più belle e interessanti dell’ultima stagione televisiva.