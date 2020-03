Un Posto al Sole sospeso: da lunedì 6 aprile in onda le repliche, ecco quali

Un Posto al Sole si ferma a causa del coronavirus: da lunedì 6 aprile in onda le repliche, ecco quali. Il comunicato stampa ufficiale della soap opera

Altra defezione in casa Rai. Era nell’aria da tempo, ora arriva l’ufficialità: anche Un Posto al Sole si ferma. Da lunedì 6 aprile 2020, infatti, saranno messe in onda le repliche del programma. D’altra parte che la produzione avesse avuto non pochi problemi a causa del coronavirus era cosa nota. Nei giorni scorsi erano addirittura trapelate delle indiscrezioni che parlavano di scene girate in modo quasi surreale, vale a dire senza contatto fisico. Evidentemente un escamotage che si è rivelato non fattibile. Da qui la decisione di stoppare le nuove puntate e di mandare in onda quelle vecchie. A renderlo noto è stato lo stesso programma che ha diramato via social un comunicato ufficiale.

“Un Posto al Sole proseguirà con le repliche della sedicesima serie, andata in onda a marzo 2012”

“Cari amici, da lunedì 6 aprile, la messa in onda di ‘Un Posto al Sole’ proseguirà con le repliche della sedicesima serie, andata in onda a marzo 2012″, esordisce il comunicato pubblicato sulla pagina Facebook della soap opera. “Avremo modo – prosegue la nota – di rivivere la nascita della storia d’amore tra Serena e Filippo, che nella stagione attuale sta vivendo una crisi molto seria. Potremo apprezzare alcuni protagonisti che non vediamo da tempo, Cristiana Dell’anna nel doppio ruolo delle gemelle Michela e Manuela Cirillo, Michele Cesari che interpreta Tommaso Ferri e Cristiana D’Alberto nei panni di Greta Ferri, Ferdinando interpretato da Marco Bonini.” Spazio anche agli omaggi nei confronti degli attori che sono scomparsi.

“Renderemo omaggio ad alcuni attori che purtroppo sono venuti a mancare”

“Renderemo omaggio ad alcuni attori che purtroppo sono venuti a mancare. Nelle prime saranno in onda Antonio Pernarella nei panni del boss Vintariello e Regina Senatore, l’amatissima Mamma Lucia“, si legge infine sul profilo social del programma.