Ascolti tv 9 settembre: Temptation Island e Barbara d’Urso partono bene

Ascolti tv lunedì 9 settembre:

Parte bene la nuova edizione di Temptation Island Vip, ma viene battuta da Il Commissario Montalbano – La Gita a Tindari in replica su Rai 1. Il reality delle tentazioni ha raccolto di fronte al piccolo schermo più di 2 milioni telespettatori, contro i 4 della nota fiction Rai. Pertanto, sembra proprio che la maggior parte dei telespettatori italiani abbia preferito seguire le vicende del Commissario Montalbano, anziché il programma condotto da Alessia Marcuzzi. Entrando nel dettaglio dei dati di ascolti televisivi vediamo la fiction su Rai 1 conquistare ben 4.486.000 di telespettatori, registrando uno share del 21.27%. Dall’altra parte, la prima puntata della versione Vip del reality delle tentazioni ha intrattenuto 2.949.000 di telespettatori, con il 18.16% di share (Buonanotte: 805.000 – 16.35%). E mentre Rete 4, con il programma Quarta Repubblica, ha visto incollati al piccolo schermo 1.036.000 di telespettatori con il 6.19% di share, Italia 1 ha intrattenuto 1.580.000 di telespettatori (7.19%) con il film Colombiana.

Ascolti tv 9 settembre: Temptation Island Vip, riparte bene Pomeriggio Cinque

Sono diversi, comunque, i colpi di scena che hanno reso imperdibile questa prima puntata di Temptation Island Vip. Scendendo nel dettaglio, abbiamo visto già qualche concorrente lasciarsi andare all’interno del villaggio e qualcun’altro soffrire. Non solo, una coppia è stata anche costretta a lasciare il programma. Stiamo parlando di Ciro e Federica, i quali hanno già abbandonato questa esperienza. L’Access Prime Time vede ancora trionfare Rai 1 con Techetechetè, che ha conquistato ben 4.120.000 di telespettatori con il 17.33% di share. “Per il secondo anno consecutivo anche nella declinazione Vip, Temptation Island conferma una volta in più la sua forza. Il racconto dei sentimenti, guidato quest’anno da una splendida Alessia Marcuzzi, è ancor più accattivante e avvincente. Una certezza per il pubblico di Canale 5, frutto di un incredibile lavoro dell’instancabile team produttivo di Fascino Pgt e Mediaset”, ha dichiarato il direttore di Canale 5 Giancarlo Scheri.

Gli ascolti tv del pomeriggio: vince Barbara d’Urso

Intanto, Paperissima Sprint Estate ha registrato una media i 3.663.000 di telespettatori, con uno share del 15.41%. Parte bene, durante le ore pomeridiane, Pomeriggio Cinque con Barbara d’Urso che ha interessato 1.485.000 di telespettatori (16.44%), nella prima parte, 1.581.000 di telespettatori (15.65%) nella seconda parte e 1.476.000 di telespettatori (13.46%) nella parte finale. Lorella Cuccarini e Alberto Matano con La Vita Diretta sono partiti con la presenza di 1.279.000 di telespettatori (12.82%) nella presentazione, 1.258.000 di telespettatori (13.42%) nella prima parte e 1.381.000 di telespettatori (14.42%) nella seconda parte.

Presale Ascolti tv 9 settembre: Reazione a Catena fa il boom contro Caduta Libera

Nel preserale continua la “lotta” tra Reazione a Catena su Rai 1 e Caduta Libera su Canale 5. I dati di ascolti tv vedono Reazione a Catena – L’Intesa Vincente conquistare 2.946.000 di telespettatori (19.45%) e Reazione a Catena raccogliere 4.062.000 di telespettatori (24.28%). Dall’altra parte, Caduta Libera – Inizia la Sfida ha intrattenuto 1.965.000 di telespettatori (16.14%) e Caduta Libera 2.967.000 di telespettatori (18.35%).