Ascolti TV 9 marzo 2019, C’è posta per te domina su tutti: share alle stelle

Ascolti TV sabato 9 marzo 2019, Maria De Filippi conquista il pubblico: lo share di C’è posta per te sale alle stelle

C’è posta per te è stato – di nuovo – il programma più seguito dal pubblico del sabato sera. Le storie raccontate da Maria De Filippi su Canale 5 sono state viste ieri sera da più 5 milioni e 500 mila telespettatori, raggiungendo uno share pari al 29%. La trasmissione, dunque, ha portato a casa un altro grande successo. Minore, ma comunque ammirevole, il numero di persone sintonizzate su Rai 1 per i Soliti Ignoti – Speciale Vip. Lo show condotto da Amadeus ha tenuto attaccati al piccolo schermo più di 3 milioni e 800 mila persone durante la prima serata, per uno share pari al 17,7%.

Ascolti TV sabato 9 marzo 2019, C’è posta per te batte tutti: ecco quali sono stati i programmi più visti della prima serata

Dopo C’è posta per te e i Soliti Ignoti – Speciale Vip, che sono stati i programmi più visti durante la prima serata, a seguire si sono posizionati: Presa Diretta su Rai 3 con il 5,6% di share, NCIS Los Angeles su Rai 2 con uno share del 5,2% (percentuale che è poi salita fino al 5,9% con il doppio episodio di Swat mandato in onda a seguire) e Kung Fu Panda 3 su Italia 1 con il 4,3% di share. Ancora più in basso troviamo in fine: Non C’è Due Senza Quattro su Rete 4 con il 4,1% di share e Little Murders su La7 con il 2,3% di share.

Francesco Monte a C’è posta per te: in trasmissione si torna a parlare di Cecilia Rodriguez e del canna – gate

Ieri sera a C’è posta per te è stato invitato, per la prima volta, Francesco Monte. Ad attenderlo in studio c’era Luciana Littizzetto che, tra una battuta e l’altra, non ha certo evitato di parlare di argomenti scottanti come il canna – gate e la rottura con Cecilia Rodriguez al Grande Fratello Vip. Tutto, ovviamente, è stato fatto in un clima sereno e tranquillo. Luciana, con il suo modo di fare, è riuscita a sdrammatizzare e divertire il pubblico da casa che, visti gli ascolti, ha dimostrato di apprezzare la cosa.