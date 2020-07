Ascolti tv 9 luglio 2020: Temptation Island trionfa, ma c’è un piccolo calo

By

La seconda puntata di Temptation Island 2020 conquista la prima serata di giovedì 9 luglio 2020. Dopo il successo registrato nel corso della prima puntata, il reality delle tentazioni su Canale 5 ha registrato un piccolo calo, ma rimane comunque il programma più seguito della serata. Scendendo nel dettaglio, la trasmissione di Maria De Filippi ha tenuto incollati al piccolo schermo 3.550.000 di telespettatori, con il 21.3% di share. La scorsa settimana, avevamo visto il reality conquistare la presenza di ben 3.698.000 di telespettatori pari al 21.6% di share. Pertanto, possiamo notare un piccolo calo, ma pur sempre un buon risultato in questa prima serata del 9 luglio. Dall’altra parte, le repliche di Che Dio ci aiuti 5 hanno intrattenuto 1.692.000 di telespettatori pari al 10.5% di share. Su Rai 3, invece, la replica di Mia Martini – Fammi sentire bella ha raccolto di fronte al piccolo schermo 979.000 di telespettatori, con uno share del 5%.

Ascolti tv giovedì 9 luglio 2020: la seconda puntata di Temptation Island conquista la prima serata

Gli ascolti televisivi della prima serata del 9 luglio vedono trionfare la seconda puntata di Temptation Island. Il pubblico di Canale 5 ha così seguito le svolte dei percorsi delle varie coppie e il primo falò anticipato di questa edizione, ovvero quello di Sofia e Alessandro. Sembra proprio che i telespettatori si stiano appassionando ai vari colpi di scena del reality delle tentazioni. Sempre nella giornata di giovedì, l’Access Prime Time vede, invece, trionfare Techetechetè su Rai 1 che ha ottenuto la presenza di 3.349.000 di telespettatori con il 17.4% di share. Dall’altra parte, Paperissima Sprint ha registrato una media di 3.203.000 di telespettatori con uno share del 16.7%.

Preserale, ascolti tv 9 luglio 2020: Reazione a Catena vs Avanti un Altro

Continua a vincere il preserale, in termini di ascolti televisivi, Rai 1 con Reazione a Catena. In particolare, Reazione a Catena – L’Intesa Vincente ha tenuto incollati al piccolo schermo 1.912.000 di telespettatori (18.4%), mentre Reazione a Catena 3.149.000 di spettatori (23%). Su Canale 5, invece, in replica Avanti il Primo ha registrato la presenza di 1.246.000 di telespettatori (12.6%), mentre Avanti un Altro 2.039.000 di telespettatori (15.8%).