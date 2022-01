Ascolti tv ieri: Mara-Maria all’ultimo respiro, Zalone boom, bene Bonolis

By

Dati, dettagli e approfondimenti sullo share e sugli ascolti televisivi dei programmi in onda domenica 9 gennaio 2022

Ascolti e share del prime time di domenica 9 gennaio 2022 – Le reti ammiraglie della tv di stato e del Biscione hanno proposto due film: Rai Uno ha mandato in onda Correre per ricominciare che ha interessato poco più di 3 milioni di utenti, con uno share pari al 14.2%. Canale Cinque ha trasmesso Tolo Tolo che ha fatto il botto, raccogliendo oltre 5.3 milioni di spettatori (22.5%). Ottimo risultato per Città Segrete, su Rai Tre, che ha catturato l’attenzione di quasi 1.5 milioni di utenti.

Da segnalare che su Nove e Real Time, Drag Race Italia, timonato da Tommaso Zorzi, ha convinto rispettivamente 197.000 spettatori (0.8%) e 353.000 utenti (1.5%), risultati tutt’altro che entusiasmanti.

Di seguito tutti i dati relativi alla prima serata:

Rai Uno: Correre per ricominciare ha raccolto 3.084.000 spettatori (14.2%).

Rai Due: The Rookie St 4 Ep 1 – La vita e la morte ha avuto l’attenzione di 1.004.000 (4%) mentre CSI: Vegas St 1 Ep 1 – Eredità ha interessato 943.000 spettatori (4%).

Rai Tre: Città segrete ha catturato l’attenzione di 1.453.000 spettatori (6.4%).

Canale Cinque: Tolo Tolo ha convinto 5.314.000 spettatori (22.5%).

Italia Uno: Doctor Strange ha intrattenuto 1.105.000 spettatori (4.9%).

Rete Quattro: Il talk Controcorrente è stato visto da 809.000 spettatori (4.3%).

La7: Atlantide ha incollato innanzi al teleschermo 380.000 spettatori (2.3%).

Tv8: Se solo fosse vero ha raccolto 266.000 spettatori (1.2%).

Nove: Drag Race Italia ha convinto 197.000 spettatori (0.8%).

Real Time: Drag Race Italia ha interessato 353.000 spettatori (1.5%).

Ascolti del pomeriggio di domenica 9 gennaio 2022

Dopo che la Befana ha archiviato le feste natalizie, Maria De Filippi e Silvia Toffanin sono tornate in onda su Canale Cinque, rispettivamente alla guida di Amici e Verissimo (versione domenicale). Quindi, altra domenica, altra sfida con Mara Venier e Francesca Fialdini. Domenica In ha battuto Amici sul filo del rasoio, mentre Verissimo ha fatto meglio di Da noi… a ruota libera.

Rai Uno – Domenica In ha raccolto 3.567.000 spettatori (18.9%) nella prima parte e ne ha convinti 3.242.000 (18.4%) nella seconda.

Rai Uno – Da noi… a ruota libera ha avuto 2.457.000 spettatori (13.2%).

Canale Cinque: Amici è stato visto da 3.257.000 spettatori (17.8%).

Canale Cinque: Verissimo ha convinto 2.862.000 spettatori (16.4%) nella prima parte e 2.939.000 spettatori (15.6%) nei Giri di Valzer.

Ascolti dell’Access Prime Time e del preserale di domenica 9 gennaio 2022

Amadeus, con I soliti ignoti, si avvicina ai 6 milioni di spettatori, consolidando i dati dello show di Rai Uno che batte puntualmente sia Paperissima Sprint sia Striscia la Notizia. Buon esordio della nuova stagione di Avanti un altro! di Paolo Bonolis, nonostante L’eredità di Flavio Insinna resta al momento imbattibile.