Ascolti tv 9 gennaio 2020: Don Matteo riparte col botto

Ascolti tv giovedì 9 gennaio 2020: dati impressionanti per il ritorno di Don Matteo

Passano gli anni ma Don Matteo si conferma una delle fiction più amate in Italia. E gli ascolti tv parlano chiaro: la prima puntata della dodicesima stagione, iniziata giovedì 9 gennaio 2020, ha appassionato oltre 7 milioni di telespettatori con il 30% di share. Numeri importanti, piuttosto elevati, che non si vedono tutti i giorni. Ma il parroco di Terence Hill è in grado di mettere d’accordo tutti: bambini, adulti e anziani. E ora c’è grande attesa per la seconda puntata che, come da palinsesto, verrà trasmessa giovedì 16 gennaio. Canale 5 ha invece totalizzato 1.797.000 e il 7.90% con il film The Legend of Tarzan con protagonista Alexander Skarsgard.

Ascolti tv preserale 9 gennaio 2020: Soliti Ignoti schiaccia Striscia la notizia

Per quanto riguarda il preserale, continua ad avere la meglio Amadeus con Soliti Ignoti. La trasmissione, solo nella giornata di giovedì 9 gennaio, è stata seguita da quasi 6 milioni e mezzo di spettatori con il 23.80% di share. Più basso il risultato di Striscia la notizia: il tg satirico di Antonio Ricci non è andato oltre i 4 milioni e il 16.20%.

Ascolti tv i dati del ritorno di Avanti un altro: ma vince L’Eredità

Avanti un altro, tornato in onda il 6 gennaio, sta appassionando quotidianamente 4 milioni di telespettatori. Ma ad avere la meglio è L’Eredità di Flavio Insinna, in grado di raggiungere quotidianamente 5 milioni di persone per il 25% di share.