Ascolti tv 9 febbraio 2021: Yaman e De Martino vicini, ma Rai 1 li affonda

Rai 1 trionfa ancora nei dati degli ascolti tv. Nella prima serata di ieri, martedì 9 febbraio 2021, la semifinale di Coppa Italia Juventus-Inter non ha avuto rivali. L’incontro calcistico ha conquistato la presenza di più di 8 milioni di telespettatori di fronte al piccolo schermo, battendo così Can Yaman e Stefano De Martino. DayDreamer – Le ali del sogno e Stasera tutto è possibile non hanno, dunque, conquistato questa prima serata, come già accaduto nelle settimane precedenti. Scendendo nel dettaglio, la partita di Coppa Italia è stata seguita da ben 8.383.000 di telespettatori con il 30% di share. La soap turca, invece, ha totalizzato una media di 2.110.000 di telespettatori con il 10.6% di share. Il programma di Rai 2 ha intrattenuto 2.091.000 di telespettatori con il 9.5% di share.

Sempre nel prime time, Italia 1 con Mamma ho preso il morbillo ha registrato la presenza di 1.024.000 di telespettatori con il 4% di share. Cartabianca su Rai 3 è stato seguito da 1.254.000 di telespettatori con il 5.6% di share. Fuori dal coro su Rete 4 ha intrattenuto 977.000 telespettatori con il 5.1% di share. DiMartedì ha informato su La7 1.568.000 di telespettatori con il 6.8%. 400mila telespettatori hanno seguito Amore infedele su Tv8 e 182mila Corpi da reato sul Nove.

I dati auditel dell’access prime time vedono Striscia la notizia registrare la presenza di 4.048.000 di telespettatori con il 14.1% di share. Tg2 Post ha informato 1.162.000 di telespettatori (4%). Che succ3de? su Rai 3 ha tenuto compagnia a 1.480.000 di telespettatori (5.6%). Un posto al sole ha intrattenuto 1.794.000 di telespettatori (6.3%). Stasera Italia su Rete4 ha totalizzato una media di 1.331.000 di telespettatori (4.9%) nella prima parte e 1.309.000 di telespettatori (4.5%) nella seconda. Infine, su La7 Otto e mezzo ha registrato la presenza di 2.006.000 di telespettatori con il 7% di share.

