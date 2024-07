Ascolti tv 9/7/24: Rai1 ok, sprofonda Canale 5. Branchetti in apnea

Ascolti Tv, prima serata, martedì 9 luglio 2024. Serata stra dominata da Rai Uno che con la semifinale di Euro 2024 Spagna-Francia ha coinvolto 7.677.000 spettatori con lo share schizzato al 41.3%. Malissimo Canale Cinque che ha puntato sull’ennesima replica del film L’uomo che sussurrava ai cavalli: 1.218.000 spettatori (8.7%). Discreta invece la replica su Rai Due di Boss in Incognito che ha avuto 827.000 spettatori (5.4%). Poco sopra Italia1 con Le Iene: Inside che hanno raccolto 918.000 spettatori (6.9%). Si è barcamenato anche Rai Tre che con Sissi – La giovane imperatrice ha raggiunto 780.000 utenti (4.3%). Su Rete4 solamente 485mila spettatori (3.1%) per Il collezionista. Solo briciole per La7 Doc – Il Papa e il Diavolo, Quattro Matrimoni (Tv8), La dura verità (Nove), rispettivamente al 2%, al 2.8% e all’1.3%.

Ascolti tv martedì 9 luglio 2024, l’Access Prime Time e il Preserale

Su Canale5 Paperissima Sprint ha avuto soltanto 2.073.000 spettatori, share all’11.8%. Un calo dovuto all’attenzione sugli Europei di Calcio trasmessi da Rai Uno. Come sempre bene Un Posto al Sole su Rai Tre che ha radunato 1.150.000 spettatori (6.5%). E bene anche su La7 In Onda in grado di informare 1.042.000 utenti (5.9%).

Spostandosi sul Preserale, solita vittoria in scioltezza di Rai Uno su Canale Cinque. Reazione a Catena – L’Intesa Vincente ha radunato nella prima parte 2.128.000 spettatori (22.2%), nella seconda 3.196.000 utenti (26.8%). Numeri più che soddisfacenti. Parecchio indietro Canale Cinque, anche perché sta trasmettendo in replica Caduta Libera: prima parte 1.134.000 spettatori (12.9%), seconda 1.975.000 spettatori (16.3%).

Ascolti tv martedì 9 luglio 2024: pomeriggio

Solita dinamica per quel che riguarda il pomeriggio, con Canale Cinque che mantiene la curva dello share alta rispetto a Rai Uno fino all’inizio di Estate in Diretta, per poi cedere il passo. Come di consueto Beautiful (2.259.000 spettatori, 19.9%), Endless Love (2.033.000 spettatori, 19.2%), The Family (1.588.000 spettatori, 17.4%) e La Promessa (1.346.000 spettatori, 16.8%) dominano la loro fascia. Su Rai Uno arranca parecchio Un Passo dal Cielo (1.071.000 utenti con il 10.2% nel primo episodio, 999.000 persone con l’11.2% nel secondo episodio e 957.000 spettatori con l’11.8% nel terzo episodio).

Cambia la musica con Estate in Diretta che nella presentazione ha raccolto 1.332.000 spettatori (16.9%) e nel programma 1.524.000 utenti (18.5%), superando Canale Cinque che, con Pomeriggio Cinque News di Simona Branchetti, è andato di nuovo in apnea e ha registrato un netto calo: 1.078.000 spettatori (13.7%) nella prima parte, 887.000 utenti (10.9%) nella seconda parte e infine nei saluti 875.000 persone (10.4%).

Da segnalare gli ottimi ascolti di Rai Tre con il Tour de France che con Tour in diretta ha appassionato 829.000 utenti (9.6%) e con Tour all’arrivo ne ha coinvolti 1.132.000 (14.3%).