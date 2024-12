Ascolti tv 9/12: GF vs Amica Geniale, colpo di scena. Dati e dettagli

Ascolti tv prime time di lunedì 9 dicembre 2024. Chiude in calo su Rai1 L’Amica Geniale – Storia della Bambina Perduta che ha conquistato 3.054.000 spettatori pari al 18.2%. Il Grande Fratello su Canale5, che sta mostrando segnali di ripresa, ha avuto 2.382.000 utenti con uno share del 18.8%. Dunque l’ammiraglia Mediaset ha fatto peggio negli ascolti assoluti, ma, colpo di scena, meglio nello share per via della maxi diretta fino a notte inoltrata. Alfonso Signorini può tirare un sospiro di sollievo dopo che nelle scorse settimane il reality, per tre volte consecutive, era finito sotto la soglia dei 2 milioni di persone.

Terza posizione per Italia1 grazie alla serie Attacco al Potere: Paris has fallen che ha radunato 1.147.000 spettatori (5.93%). Poi una serie di programmi che hanno ottenuto gli stessi risultati: su Rai2 Raiduo ha avuto 858.000 spettatori pari al 4.7%; su La7 La Torre di Babele ha raggruppato 855.000 utenti e il 4.4%; su Tv8 GialappaShow ha fatto ridere 852.000 persone con il 4.9%; quindi su Rai3 Lo Stato delle Cose di Massimo Giletti che ha totalizzato 838.000 spettatori e il 5%.

A seguire, su Rete4, Quarta Repubblica che ha avuto 724.000 spettatori (4.96%). Infine Nove che con Little Big Italy ha convinto 601.000 utenti con il 3.2%.

Access Prime Time e preserale: ascolti 9 dicembre 2024

Solito dominio di Rai1 in access prime time e nel preserale. Cinque Minuti di Bruno Vespa ha avuto 4.684.000 spettatori (22.5%), mentre Affari Tuoi di Stefano De Martino ha di nuovo spiccato il volo, coinvolgendo 5.822.000 utenti (27.1%). Staccatissimo su Canale5 Striscia la Notizia che ha raggruppato 3.309.000 spettatori pari al 15.4%. Sempre male sul Nove Chissà Chi è di Amadeus: 466.000 spettatori con il 2.2%, nella prima parte, e 587.000 spettatori con il 2.7%, nella seconda parte.

Su Rai1 L’Eredità ha conquistato 3.042.000 utenti (21%) nella prima parte e ne ha avuti 4.329.000 (24.8%) nella seconda. Su Canale5 La Ruota della Fortuna ha fatto giocare 2.632.000 spettatori (19.31%) nella prima parte e ha radunato 3.739.000 utenti (22.4%) nella seconda.

Ascolti tv pomeriggio

Poco da segnalare. Solito dominio di Canale 5 con le soap opera e Uomini e Donne (2.457.000 spettatori con il 23%), poi il classico sorpasso di Rai1 con La Vita in Diretta che ha raggiunto 2.445.000 spettatori con il 21.6%. Pomeriggio Cinque di molto sotto: 1.331.000 spettatori pari al 13.5% nella prima parte e 1.460.000 spettatori pari al 13% nella seconda parte.