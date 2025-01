Ascolti Tv 9/1: Bene Un passo dal cielo, flop Amadeus e Zalone

Parte molto bene Un passo dal cielo su Rai 1 con 4.246.000 telespettatori e uno share del 23,68%. Male Canale 5 con Tolo Tolo che ha ottenuto 2.176.000 telespettatori e l’11,76% di share. Disastro Amadeus con Chissà chi è – Speciale (Nove) che ha raggiunto 435.000 telespettatori e il 2,40% di share. Da segnalare Attacco al potere 3 – Angel Has Fallen (Italia 1) che è stato visto da 1.114.000 telespettatori e uno share del 5,94%.

Buoni risultati anche per Dritto e Rovescio (Rete 4) che ha registrato 1.011.000 (7,04%) e per Splendida Cornice (Rai 3) con 978.000 telespettatori (4,63%) nella prima parte e 943.000 nella seconda (5,69%). La furia di un uomo – Wrath of Man (Rai 2) ha ottenuto 996.000 utenti e il 5,43% di share; Chissà chi è – Speciale (Nove) ha raggiunto 435.000 telespettatori con il 2,40% di share; su La7 PiazzaPulita ha conquistato 914.000 telespettatori (6,39%).

Ascolti Tv giovedì 9 gennaio 2025 preserale e access prime time: Affari Tuoi duplica Striscia La Notizia

Su Rai 1 molto bene Cinque minuti con 5.060.000 utenti (24,85%) e boom straordinario per Affari Tuoi con 6.247.000 spettatori e il 29,29% di share. Flop per Striscia la notizia su Canale 5 2.932.000 telespettatori, share 13,79%. Bene Rai 3 con Il cavallo e la torre che ha conquistato 1.282.000 spettatori (6,18%) e Un posto al sole che ha raggiunto 1.632.000 utenti (7,64%). Su La7 Otto e mezzo ha registrato 1.741.000 telespettatori con uno share del 8,22%.

L’Eredità (Rai 1) ha intrattenuto 3.176.000 (23,06%) nella prima parte e 4.693.000 utenti (27,28%) nella seconda. Su Canale 5 La Ruota della Fortuna ha registrato 2.178.000 telespettatori (16,73%) nella prima parte e 3.431.000 (21,05%) nella seconda.

Ascolti Tv giovedì 9 gennaio 2025: il pomeriggio

Su Rai 1 La Volta Buona ha intrattenuto 1.612.000 (13,44%) utenti nella prima parte e nella seconda parte 1.633.000 con il 16,44%. Subito dopo, Il Paradiso delle Signore ha coinvolto 1.684.000 spettatori (18,50%), mentre La vita in diretta ha raggiunto 1.751.000 telespettatori (18,35%) nella prima parte e 2.225.000 (20,39%) nella seconda. Su Rai 2 Ore 14 ha ottenuto 1.028.000 (8,61%) utenti e BellaMa ha registrato 635.000 spettatori (6,77%).

Su Canale 5: Beautiful ha registrato 2.509.000 telespettatori (19,36%), Endless Love 2.363.000 (19,16%), mentre Pomeriggio Cinque ha coinvolto 1.252.000 (12,93%) spettatori nella prima parte e 1.480.000 (13,42%) nella seconda. Bene Maria De Filippi con Uomini e donne che ha raggiunto 2.597.000 utenti (23,77%) nella prima parte e 1.861.000 (19,63%) nella seconda, mentre Amici ha coinvolto 1.520.000 telespettatori (16,70%).

Ascolti Tv giovedì 9 gennaio 2025: mattino e mezzogiorno

Su Rai 1 UnoMattina ha registrato 991.000 utenti (20,94%), mentre Storie Italiane ha raggiunto nella prima parte 963.000 spettatori (21,30%) e 1.024.000 (22,41%) nella seconda. Su Canale 5 Mattino Cinque News ha ottenuto 870.000 telespettatori (18,30%) nella prima parte e 764.000 (17,02%) nella seconda, mentre Forum ha raggiunto 1.391.000 utenti con il 18,53% di share.