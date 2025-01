Lucarelli difende De Martino dopo le critiche: “Sa fare tutto”

Selvaggia Lucarelli interviene dopo le dure critiche di Aldo Grasso contro Stefano De Martino. Ma, facciamo un passo indietro. Il 6 gennaio è andato in onda in diretta il celebre speciale di Affari Tuoi dedicato alla Lotteria Italia, condotto per la prima volta da De Martino. Il programma è stato un successo incredibile, superando i 6 milioni di spettatori, con ascolti superiori a quelli di Amadeus e una valanga di consensi dal pubblico. Tuttavia, è poi spuntata una pesante voce fuori dal coro.

Aldo Grasso, celebre critico televisivo, ha attaccato senza mezzi termini il conduttore sulle pagine de Il Corriere della Sera, affermando che De Martino sarebbe ancora ben lontano dall’essere una vera stella della televisione italiana. “Non bastano i buoni ascolti di un format iper-collaudato per laurearlo come grande showman, gli mancano le basi”, ha scritto Grasso, attribuendo parte del suo successo al fatto che sia un gran “piacione“, ma non ancora uno showman.

Nonostante si trovi attualmente in vacanza con il compagno Lorenzo Biagiarelli, a Selvaggia Lucarelli non sono sfuggite le critiche di Aldo Grasso e ha deciso di schierarsi in difesa di Stefano De Martino. Poco fa, infatti, la giornalista ha pubblicato una serie di storie su Instagram, in cui esprime il suo netto disaccordo con le affermazioni del critico. In particolare, Selvaggia ha preso punto per punto le dichiarazioni di Grasso, spiegando in modo chiaro perché, secondo lei, siano prive di fondamento.

“Poi c’è il capolavoro di Aldo Grasso su De Martino. Secondo lui gli mancano le basi per fare lo showman. Uno che sa cantare, ballare e condurre è privo di basi. Certo”, ha scritto ironicamente la Lucarelli, condividendo l’articolo del critico. Nel suo pezzo, Grasso si è più volte riferito a De Martino come “il ballerino“, nonostante questa sia una professione che Stefano ha abbandonato da anni. Anche questo dettaglio non è passato inosservato alla giornalista, che ha commentato con sarcasmo: “Poi lo chiama ‘il ballerino’. In effetti conduce uno dei programmi di punta della Rai sulle punte”.

Aldo Grasso, infine, ha paragonato Stefano De Martino ad Alberto Matano, giornalista e conduttore de La Vita in Diretta. A suo dire, entrambi condividono una smania di piacere al pubblico e un atteggiamento da “piacioni”, al punto da poter essere considerati intercambiabili. Per Selvaggia, però, questo paragone non ha alcun senso: Matano è prima di tutto un giornalista, mentre De Martino è un conduttore e showman che punta su un approccio artistico e non giornalistico. Senza contare che i due conducono programmi totalmente diversi e hanno stili di conduzione agli antipodi: