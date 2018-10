Ascolti tv 8 ottobre: la fiction I Bastardi di Pizzofalcone 2 trionfa sul GF Vip 3

By

Ascolti tv ieri 8 ottobre 2018: I Bastardi di Pizzofalcone 2 Vs Grande Fratello Vip 3

Un accesissimo scontro in fatto di ascolti tra Rai 1 e Canale 5 è stato protagonista della serata di ieri, 8 ottobre. Chi ha vinto, secondo i dati Auditel, fra I Bastardi di Pizzofalcone, ovvero la prima puntata della seconda stagione dell’amatissima e attesissima fiction Rai, e la terza puntata del reality Il Grande Fratello Vip 3? Scopriamolo insieme! L’appuntamento di Rai 1 con Alessandro Gassmann e Carolina Crescentini ha fatto segnare ottimi risultati, aggiudicandosi il primo posto come programma più seguito. Ha battuto la concorrenza tenendo incollati davanti allo schermo una media di 5.587.000 spettatori pari al 25.06% di share. Una puntata ricca di indagini quella della fiction ambientata a Napoli, che ha appassionato il pubblico con nuove e travolgenti vicende (clicca qui per scoprire dove vedere la replica!). Segue, posizionandosi al secondo posto, il Grande Fratello Vip 3 condotto da Ilary Basi, che ha intrattenuto 3.044.000 spettatori pari al 19.07% di share.

Ascolti tv ieri 8 ottobre: ecco i dati Auditel degli altri programmi in prima serata

Dopo aver analizzato i primi due posti del prime time di ieri, 8 ottobre, scopriamo insieme come sono andati gli altri programmi. Molto bene per Niagara – quando la natura fa spettacolo su Rai 1. Il programma condotto da Licia Colò ha interessato una media di 1.229.000 spettatori pari al 5.56% di share. Si prosegue con la puntata di Presa Diretta, su Rai 3, che ha informato una media di 1.169.000 spettatori pari al 5.1% di share. Nicola Porro, al timone di Quarta Repubblica su Rete 4, ha raggiunto invece 779.000 telespettatori. Share del 4.21%. Su Italia 1, il film Terminator Genisys ha tenuto con il fiato sospeso una media di 1.078.000 telespettatori pari al 5% di share.

Gli ascolti tv degli altri programmi in prime time di ieri 8 ottobre

Si prosegue con La7, dove l’amatissima serie americana Boody of Proof ha realizzato una media di 584.000 spettatori pari al 2.3% di share nel primo episodio, nel secondo episodio 439.000 spettatori pari al 1.99% di share e nel terzo 286.000 spettatori pari al 3.33% di share. Su Tv8 James Bond, Missione Goldfinger ha ottenuto 460.000 spettatori con il 2.02%. Infine, sul Nove E’ uno Sporco Lavoro ha realizzato 268.000 spettatori con uno share dell’1.2%.