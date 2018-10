Replica I bastardi di Pizzofalcone 2: dove rivedere la prima puntata della fiction

I bastardi di Pizzofalcone 2: la replica della prima puntata

Si è appena conclusa la prima puntata della fiction di successo I bastardi di Pizzofalcone 2. Prima di fare un breve riassunto dell’episodio andato in onda in prima serata su Rai Uno, vediamo dove e quando è possibile rivedere la puntata. Come per tutte le altre serie televisive, chi avesse perso il primo appuntamento de I bastardi di Pizzofalcone 2 potrà recuperare la prima puntata su RaiPlay. Chi, invece, vorrà rivedere quello che è successo nel primo episodio della fiction davanti alla tv dovrà aspettare sabato 13 ottobre. La prima puntata verrà trasmessa nuovamente sul piccolo schermo su Rai Premium alle h.21.20. Che sia in tv o sul web, se avete perso la prima puntata potrete rivederla prima della messa in onda della seconda.

I bastardi di Pizzofalcone 2: Lojacono e Piras è ancora amore

Cos’è successo nella prima puntata della serie I bastardi di Pizzofalcone 2? La seconda stagione è iniziata con il pianto di una bambina. Una neonata, infatti, è stata abbandonata dentro una cassetta di legno davanti al commissariato e portata con urgenza in ospedale. La madre è una giovane donna straniera di nome Lara che viene trovata assassinata. L’ispettore Lojacono e la sua squadra attraverso le loro indagini sono riusciti a dare un volto e un nome all’omicida della ragazza. Nel frattempo abbiamo ritrovato Lojacono (Alessandro Gassman) e Laura Piras (Carolina Crescentini) ancora innamorati, ma sappiamo che in questa seconda stagione la presenza del magistrato antimafia, interpretato da Matteo Martari, causerà alcuni problemi alla coppia.

I bastardi di Pizzofalcone 2: cast riconfermato

Nella seconda stagione de I bastardi di Pizzofalcone abbiamo ritrovato il cast della prima serie, sono davvero pochi i cambiamenti. La Rai ha deciso di dare continuità alla fiction. Chi avesse perso la prima puntata potrà rivederla su RaiPlay oppure sabato 13 ottobre su Rai Premium alle 21.2o. La seconda puntata de I bastardi di Pizzofalcone 2, invece, andrà in onda lunedì 15 ottobre su Rai Uno.