Anticipazioni I bastardi di Pizzofalcone 2: problemi per Lojacono

I bastardi di Pizzofalcone 2: anticipazioni seconda puntata

Dopo il successo della prima stagione, ecco che Alessandro Gassman torna a vestire i panni dell’ispettore Lojacono ne I bastardi di Pizzofalcone 2. La prima puntata della nuova serie è stata proposta in anteprima su RaiPlay con una settimana di anticipo rispetto alla messa in onda televisiva, ma per il secondo appuntamento con I bastardi di Pizzofalcone 2 bisognerà aspettare una settimana. Alla fiction di Rai Uno ambientata a Napoli è stato riservato il lunedì sera, mentre il martedì al momento va in onda Una pallottola nel cuore 2 e il giovedì Non dirlo al mio capo 2. Cosa succederà nella seconda puntata della serie televisiva con Alessandro Gassman e Corolina Crescentini? Quali nuovi casi coinvolgeranno la squadra dell’ispettore Lojacono?

I bastardi di Pizzofalcone 2: Lojacono litiga con Diego Buffardi

Le anticipazioni ci rivelano che nella seconda puntata verrà trovato il cadavere del proprietario di un noto panificio della città, riuscirà Lojacono con i suoi uomini a trovare chi ha freddato l’uomo con un colpo di pistola? Ad indagare sul caso non ci sarà solamente il protagonista, ma anche Diego Buffardi (Matteo Martari), un importante magistrato antimafia. Per Lojacono non sarà facile indagare sul caso, perché Buffardi farà di tutto per far lavorare in autonomia l’antimafia. Sul caso ci saranno grosse divergenze tra Lojacono e Buffardi e i due uomini avranno un’animata discussione. Chi dei due avrà ragione?

I bastardi di Pizzofalcone 2: quando andrà in onda la seconda puntata

Le anticipazioni relative alla fiction ci dicono anche che Diego Buffardi, personaggio narciso, maschilista e arrogante, si metterà in mezzo alla relazione tra Lojacono e Laura Piras, interpretata da Carolina Crescentini. Per sapere cosa succederà nella seconda puntata de I bastardi di Pizzofalcone 2 non ci resta che aspettare una settimana. Il secondo appuntamento con i protagonisti della fiction è per lunedì 15 ottobre, sempre in prima serata, sempre su Rai Uno.