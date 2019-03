Ascolti TV 8 marzo 2019:Sanremo Young tiene testa a Il silenzio dell’acqua

By

Ascolti TV veberdì 8 marzo 2019: testa a testa tra Sanremo Young e Il silenzio dell’acqua

Sanremo Young è riuscito a tenere testa all’attesissimo debutto in prima serata della fiction Mediaset Il silenzio dell’acqua. I due programmi, trasmessi da due reti rivali, si sono mantenuti entrambi intorno al 15% di share ieri. Su Canale 5 Il silenzio dell’acqua ha raccolto davanti allo schermo più di 3 milioni e 300 mila telespettatori, mantenendosi intorno al 15,3% di share. Su Rai 1, invece, Sanremo Young è stato visto da circa 3 milioni di persone, registrando uno share pari al 15%. Antonella Clerici, ancora una volta, è riuscita a portare a casa un risultato degno di nota, facendo diventare il suo programma uno dei più seguiti della prima serata.

Ascolti TV venerdì 8 marzo 2019: i programmi più visti della prima serata dopo Sanremo Young e Il silenzio dell’acqua

Il silenzio dell’acqua e Sanremo Young, come mostrato sopra, ieri sono stati i programmi più visti della prima serata. Subito dopo di loro, tenendo conto dei dati Auditel resi noti stamattina, si sono posizionati: Quarto Grado su Rete 4 con il 6,2% di share, Italia’s Got talent su TV 8 con il 6,2% di share, Propaganda Live su La7 con il 6,2% di share e i Fratelli di Crozza sul Nove con il 4,6% di share. Al fanalino di coda, in fine, troviamo: 7 Minuti su Rai 3 e Tata Matilda e il Grande Botto su Italia 1 con il 4,5% di share e NCIS su Rai 2 con il 4,4% di share.

Ascolti TV venerdì 8 marzo: Amici di Maria De Filippi il programma più visto del daytime pomeridiano

Nella fascia pomeridiana, ancora una volta, Maria De Filippi ha dominato indiscussa ieri con i suoi programmi. Il daytime di Amici è stato visto l’8 marzo da più di 2 milioni e 300 mila telespettatori, registrando uno share del 23,1%. Ottimo risultato anche per Uomini e Donne. La puntata del Trono Classico, che ha visto ospiti in studio Lorenzo e Claudia, è stata seguita da più di 2 milioni e 700 mila telespettatori (pari ad uno share del 21,3%).