Ascolti tv 8 gennaio 2022: C’è posta per te e Tali e Quali, chi ha vinto

Dati, dettagli e approfondimenti sullo share e sugli ascolti televisivi dei programmi in onda sabato 8 gennaio 2022

Ascolti tv e share del Prime Time di sabato 8 gennaio 2022 – Scontro tra titani: i due amici Maria De Filippi e Carlo Conti si sono trovati nuovamente a ‘battagliare’. L’esordio di C’è posta per te 2022 su Canale Cinque ha vinto con ampio margine la sfida contro la prima puntata di Tali e Quali, in onda su Rai Uno. Tuttavia lo show dell’ammiraglia della tv di stato si è difeso bene, facendo registrare dati soddisfacenti.

In particolare, C’è posta per te ha convinto 5.9 milioni di utenti, facendo schizzare lo share al 29.2%. Conti ha invece strappato l’attenzione di 3.9 milioni di spettatori, (share al 18.2%). Come ormai avviene da anni, Maria De Filippi si conferma la regina incontrastata degli ascolti del sabato sera.

Di seguito tutti i dati relativi alla prima serata:

Rai Uno: Tali e Quali ha raccolto 3.901.000 spettatori (18.2%).

Rai Due: F.B.I. St 4 Ep 1 – Tutto quel che luccica ha avuto l’attenzione di 1.170.000 (4.7%) mentre F.B.I. International St 1 Ep 1 – Operazione Falco Grigio ha interessato 1.245.000 spettatori (5.1%).

Rai Tre: La fabbrica del mondo – Pipistrelli e virus ha catturato l’attenzione di 1.219.000 spettatori (5.5%).

Canale Cinque: C’è posta per te ha convinto 5.953.000 spettatori (29.2%).

Italia Uno: Zootropolis ha intrattenuto 1.120.000 spettatori (4.7%).

Rete Quattro: 007 – Goldeneye è stato visto da 658.000 spettatori (3%).

La7: Eden Un pianeta da salvare ha incollato innanzi al teleschermo 471.000 spettatori (2.2%).

Tv8: Natale a Winters Inn ha raccolto 383.000 spettatori (1.6%).

Nove: Lady Gucci – La storia di Patrizia Reggiani ha convinto 348.000 spettatori (1.5%).

Ascolti tv sabato 8 gennaio 2022: access prime time e preserale

Rai Uno dilaga: sia I Soliti Ignoti sia L’Eredità sfondano il muro dei 5 milioni di utenti.

Rai Uno: I soliti ignoti – Il ritorno ha conquistato 5.333.000 spettatori (21.7%).

Canale Cinque: Striscia la Notizia ha interessato una media di 4.228.000spettatori (17.3%).

Rai Uno: L’Eredità – La Sfida dei 7 ha raccolto 3.692.000 spettatori (20.6%) mentre L’Eredità ha avuto un ascolto medio di 5.038.000 spettatori (24.7%).

Canale Cinque: Caduta Libera Weekend – Inizia la sfida ha registrato 2.426.000 spettatori (13.9%) mentre Caduta Libera! Il Weekend ne ha avuti 3.357.000 (16.7%).

Ascolti tv del pomeriggio di sabato 8 gennaio 2022