Stefano De Martino protagonista della prima puntata dell’edizione 2022 di C’è posta per te. Il conduttore napoletano è stato voluto da Maria De Filippi per dare sostegno a Salvatore, ragazzo che ha perso il padre l’8 dicembre 2020. L’uomo, 64 anni e da poco pensionato, soffriva di diabete ed è deceduto dopo aver contratto il Covid. Ad aver chiamato lo show di Canale Cinque, è stata Enza, la madre di Salvatore nonché moglie del 64enne, con il quale è stata sposata per ben 32 anni. Il fine della donna è stato quello di placare i sensi di colpa del figlio che nutriva il rimorso di non aver detto abbastanza chiaramente al papà ‘Ti voglio bene”, prima della sua morte.

La padrona di casa dello show ha poi spiegato il motivo dell’ospitata dell’ex marito di Belen Rodriguez: “Perché c’è qui Stefano? Perché Salvatore considera Stefano un bravissimo ragazzo, che ha lavorato tanto e si è fatto da solo”. De Martino ha sorriso con autoironia sottintendendo di non esagerare con i complimenti nei suoi confronti. Maria gli ha affettuosamente arruffato i capelli prima di far entrare Salvatore e raccontare i dettagli della sua storia e di quella del padre.

Spazio quindi all’incontro tra Stefano e Salvatore. “Sempre difficile trovare le parole giuste per queste vicende. Tu ti sei laureato, io no, non andavo molto d’accordo con la scuola. La mia calligrafia è pessima, io faccio scrivere le lettere agli altri e poi metto solo la firma, sai?”. Così ha esordito De Martino che ha poi fatti delle confessioni molto private.

“In un periodo buio della mia vita, ho cominciato a mettere nero su bianco con questa penna cose che non riuscivo a dire, nemmeno a me stesso. La mia calligrafia non è migliorata e ho finito l’inchiostro, ma ho iniziato a stare molto meglio. Ho capito dopo che l’inchiostro era finito perché il compito di quella penna con me era concluso. Quella penna l’ho ricaricata perché ora sei tu che hai un compito. Tu solo sai ciò che devi scrivere. Spero che questa penna faccia bene a te come ha fatto a me”

Il conduttore ha quindi donato la penna al giovane, prima di avventurarsi in un altro discorso intimo:

“Si fa fatica a percepire quanto ci amano i genitori. Io ho dovuto fare un figlio per capire quanto mi amasse mio padre. Un figlio è come avere una parte di te che va in giro per il mondo: è un amore che ti esaspera, che non capita con nessun altro. Quando capirai quanto un padre ama un figlio, capirai quanto tuo papà ti amava”.

Le parole di Stefano hanno colpito molto Salvatore e mamma Enza, che hanno ascoltato attentamente i preziosi consigli dell’ex compagno di Belen, dalla quale ha avuto Santiago. Spazio quindi ad altri pensieri fatti da De Martino a Salvatore: “Lì dentro – ha spiegato indicando un oggetto – c’è una busta, c’è dentro una cosa molto intima e delicata. Scegli tu il momento e il modo di sciogliere quel nodo per trovare cosa c’è nella busta”.

“Un altro regalo che ti faccio è questo quadro ridotto della Gioconda. Vorrei che quando apri quel nodo, tu vada a Parigi a vedere l’originale”, ha aggiunto. Infine una chiosa di stima e apprezzamento all’universo rosa: “Io ci ho messo un po’ di anni a capirlo, ma le donne sono troppo più in gamba di noi”. Chissà che cosa penseranno di queste parole al miele le sue ex compagne Emma Marrone e Belen Rodriguez.

Tornando a Salvatore, alla fine, ha naturalmente fatto aprire la busta, abbracciando la madre e ringraziandola per la dolce e intensa sorpresa. Il ragazzo, dopo le parole di Enza e di Stefano, è uscito dallo studio con meno peso sul cuore circa i rimorsi relativi alle parole non dette al padre.