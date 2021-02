Ascolti tv 8 febbraio 2021: Signorini risale, ma non basta contro Guanciale

Come sono andati gli ascolti tv di ieri, lunedì 8 febbraio 2021? Nella prima serata di ieri sono stati protagonisti Il Commissario Ricciardi e il GF Vip 5. A conquistare il primo posto nei dati auditel è stata la serie tv con Lino Guanciale e Serena Iansiti. Il reality show condotto da Alfonso Signorini, rispetto alla scorsa settimana, è riuscito a conquistare più di 3 milioni e mezzo di telespettatori. Questo, però, non è bastato per trionfare in prima serata. Infatti, la serie tv di Rai 1 ha tenuto incollati al piccolo schermo 5.521.000 di telespettatori, registrando uno share del 22.9%.

La trentottesima puntata del programma di Canale 5 ha totalizzato, invece, la presenza di 3.692.000 di telespettatori con il 21.2% di share. Intanto, su Rai 2 hanno seguito NCIS 1.134.000 di telespettatori con il 4.4% di share. Trasporter: Extreme su Italia 1 ha intrattenuto 1.636.000 di telespettatori con il 6.4% di share. Presa Diretta su Rai 3 ha convinto 1.298.000 di telespettatori con il 5.2% di share. Quarta Repubblica ha informato su Rete 4 1.283.000 di telespettatori con il 6.1% di share. Speciale Atlantide su La7 ha tenuto compagnia a 560.000 telespettatori con il 2.2% di share. Infine, 4 Ristoranti su TV8 ha registrato una media di 465.000 telespettatori con il 2.1% di share.

Nell’access prime time ha vinto nuovamente la sfida degli ascolti Soliti ignoti – Il ritorno su Rai 1, con la presenza di ben 5.201.000 di telespettatori e uno share del 18.8%. Dall’altra parte, su Canale 5, Striscia la notizia ha intrattenuto 4.606.000 di telespettatori con il 16.7% di share. Nel preserale L’eredità – La sfida dei 7 ha giocato insieme a 3.532.000 di telespettatori con il 19.6% di share e L’eredità con 5.098.000 di telespettatori con il 23.1%. Caduta libera – Inizia la sfida ha tenuto incollati al piccolo schermo 2.784.000 di telespettatori con il 15.9% e Caduta libera 4.120.000 di telespettatori con il 19.1%.

Nel pomeriggio di ieri hanno tenuto compagnia ai telespettatori le soap e i programmi tv, che hanno registrato i seguenti dati: