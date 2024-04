Ascolti tv 8/4-Clandestino, Isola, Step: tonfi e successi, i top e i flop

Serata segnata da due debutti. La fiction Clandestino (Rai Uno) trionfa con 3.5 milioni di spettatori (19.6% di share). Un esordio non sfolgorante, ma senza dubbio buono. L’Isola dei Famosi 18 (Canale Cinque) ha invece avuto 2.6 milioni di utenti (20%): dati non esaltanti per una prima puntata e in calo rispetto alla scorsa edizione quando le persone innanzi al teleschermo furono 2.9 milioni (23.3%). Tonfo per Stasera Tutto è Possibile (Rai Due) che rispetto alla scorsa settimana perde oltre 500mila utenti, interessandone quasi 1.5 milioni (8.7%). Per il secondo canale Rai si tratta comunque di numeri più che sufficienti.

Di seguito tutti i dati relativi al prime time di lunedì 8 aprile 2024:

Rai Uno: Clandestino ha raccolto 3.581.000 telespettatori (19.6% di share); primo episodio a 3.998.000 (19.6%), secondo episodio a 3.107.000 (19.5%);

Canale 5: L’Isola dei Famosi 18 ha totalizzato 2.602.000 spettatori (20%);

Rai Due: Stasera Tutto è Possibile ha avuto 1.473.000 spettatori (8.7%);

Italia 1: Giustizia Privata ha fatto compagnia a 1.248.000 spettatori (6.7%);

Rai Tre: PresaDiretta ha intrattenuto 994.000 spettatori (4.8%);

Rete 4: Quarta Repubblica ha raggiunto 628.000 spettatori (4.2%);

La7: 100 Minuti – Roma Città Aperta ha convinto 830.000 spettatori (5%);

TV8: 4 ristoranti conquistato 305.000 spettatori (1.5%);

Nove: Little Big Italy ha ottenuto 224.000 spettatori (1.5%).

Ascolti tv lunedì 8 aprile 2024: preserale e access prime time

Come al solito irraggiungibili Affari Tuoi e L’Eredità.

Rai Uno: Affari Tuoi ha intrattenuto 5.656.000 spettatori (26.3%);

Rai Uno: Cinque Minuti ha raccolto 4.664.000 spettatori (22.96%);

Canale 5: Striscia la Notizia ha convinto 3.319.000 persone (15.5%);

Rai Uno: L’Eredità è stato seguito da 2.799.000 spettatori (25.1%) nella prima parte e nella seconda da 4.221.000 spettatori (28.3%);

Canale 5: Avanti un Altro! ha ottenuto 1.540.000 telespettatori (15.3%) nella prima parte e ne ha avuti 2.734.000 (19.8%) nella seconda.

Ascolti tv lunedì 8 aprile 2024: il pomeriggio

Rai Uno: La volta buona è stato seguito da 1.461.000 spettatori (15.6% di share);

Rai Uno: Il Paradiso delle Signore ha avuto 1.768.000 spettatori (21.85%);

Rai Uno: La Vita in Diretta ha interessato 1.886.000 spettatori (22.2%);

Rai Due: Ore 14 ha raccolto 719.000 spettatori (7%);

Rai Due: BellaMa’ ha interessato 565.000 spettatori (6.1%);

Canale 5: Beautiful è stato seguito da 2.765.000 telespettatori (22.5%);

Canale 5: Endless Love ha intrattenuto 2.511.000 spettatori (22.1%);

Canale 5: Uomini e Donne ha avuto 2.703.000 spettatori (28.%);

Canale 5: Amici ha totalizzato 1.811.000 individui (22.3%);

Canale 5: La Promessa ha ottenuto 1.706.000 spettatori (22%);

Canale 5: Pomeriggio Cinque ha informato 1.271.000 spettatori (16.9%) nella prima parte e 1.181.000 spettatori (14.1%) nella seconda parte. I saluti a 1.059.000 (11.5%).

Ascolti tv della mattina di lunedì 8 aprile 2024

Buon ritorno de La Signora in Giallo al 5.6%.