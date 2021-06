Ascolti tv 7 giugno 2021: finale dell’Isola 2021 e debutto Love Island, i dati

By

Curiosi di scoprire gli ascolti tv della finale dell’Isola dei Famosi 2021? Quella che si è conclusa ieri sera, lunedì 7 giugno 2021, è stata un’edizione un po’ ballerina: i dati sono saliti e scesi, ma con una media di share non così disastrosa. Ad alzare il dato sarà anche la finale, che ieri sera è stata seguita dal 23% di share. Un dato molto soddisfacente, sono stati in tre milioni e trecentomila spettatori a voler scoprire chi avrebbe vinto questa edizione. Alla fine ha trionfato Awed, battendo al televoto Valentina Persia – seconda classificata – e Andrea Cerioli – terzo classificato -.

Su Rai Uno è andato in onda un film con Claudia Gerini, che ha appassionato più di due milioni e mezzo di telespettatori. Ma scopriamo tutti gli ascolti tv di lunedì 7 giugno 2021 relativi alla prima serata:

Rai Uno – A Mano Disarmata: 2.607.000 di spettatori e il 12.02% di share;

Canale 5 – L’Isola dei Famosi 15: 3.317.000 di spettatori e il 22.97% di share;

Rai Due – Hawaii Five O: 1.292.000 di spettatori e il 5.39% di share; NCIS New Orleans: 953.000 spettatori e il 4.39% di share;

Rai Tre – Report: 2.329.000 di spettatori e il 10.42% di share;

Rete 4 – Quarta Repubblica: 1.055.000 di spettatori e il 5.65% di share;

Italia 1 – Hunter’s prayer – In fuga: 1.179.000 di spettatori e il 5.26% di share;

La7 – Il Matrimonio Che Vorrei: 535.000 spettatori e il 2.41% di share;

TV8 – Gomorra – La Serie: 392.000 spettatori e l’1.8% di share;

Nove – True Lies: 399.000 spettatori e il 2.13% di share.

Nel preserale, invece, ha debuttato un nuovo programma su Real Time. Si tratta di Love Island Italia, attesissimo perché segna il debutto di Giulia De Lellis alla conduzione. Il programma va in onda prima su Discovery+, piattaforma a pagamento, e il giorno successivo la stessa puntata va in onda nel preserale di Real Time. Un particolare che va preso in considerazione guardando gli ascolti del 7 giugno 2021, che si concludono con alcuni dei principali programmi della giornata:

Rai Uno – La Vita in Diretta: di spettatori e il % di share;

Rai Uno – Reazione a Catena: 4.078.000 di spettatori e il 24.53% di share;

Canale 5 – Caduta Libera: 2.283.000 di spettatori e il 14.3% di share;

Real Time – Love Island: 277.000 spettatori e l’1.2% di share;

Rai Uno – Sogno Azzurro: 2.905.000 di spettatori e il 12.49% di share;

Rai Tre – Un Posto al Sole: 1.644.000 di spettatori e il 7.15% di share;

Canale 5 – Striscia la Notizia: 4.236.000 di spettatori e il 18.44% di share.

La finale dell’Isola dei Famosi vince gli ascolti: tutti i numeri e il commento di Scheri

Mediaset attraverso un comunicato ha fatto il punto della finale dell’Isola 2021 e aggiunto dettagli. L’edizione si è chiusa con un ascolto medio di 3.069.000 spettatori pari al 18.3% di share. Il momento della proclamazione del vincitore è stato seguito da 4.183.000 spettatori e il 40% di share. Successo tra il pubblico giovane: 34% di share nella fascia 15-24 anni. 858.500 interazioni totali su Twitter, Instagram e Facebook. In particolare su Twitter durante la puntata sono state generate 16.6 milioni di interazione, con #isola primo in Trend Topic Italia. Il direttore di rete Giancarlo Scheri ha commentato così: