Giulia De Lellis alla conduzione si ispira a Maria De Filippi: le sue parole

Giulia De Lellis si sta preparando alla conduzione di Love Island, un progetto confermato ormai mesi fa ma adesso che si sta avvicinando il debutto tutto è diverso. Su Instagram Giulia si mostra sempre molto emozionata, forse anche un po’ tesa, ma piena di energia e voglia di riuscire in questa nuova veste. Il programma debutterà lunedì 7 giugno sulla piattaforma Discovery+ e terminerà il 4 luglio. I protagonisti sono dieci ragazzi che si incontreranno per la prima volta nella prima puntata e formeranno cinque coppie.

Oggi si è tenuta la conferenza stampa di Love Island Italia ed è stata anche un’occasione per ascoltare le parole di Giulia De Lellis. Sognava di fare tv e sta realizzando pian piano i suoi sogni. Adesso è il momento di cimentarsi nella conduzione e si è fatta una promessa: essere sé stessa al timone di Love Island. Ha spiegato infatti di non volersi snaturare, di voler mantenere l’empatia e il suo modo di comunicare. Terrà ben presenti sempre tutti i valori che la sua famiglia le ha trasmesso e si augura di non deludere chi ha riposto fiducia in lei.

A proposito delle critiche, Giulia ha smentito di fatti alcune dichiarazioni diffuse nei giorni scorsi, ovvero che ignora le critiche perché ha successo in quanto brava. No, non è esattamente così. Nella conferenza stampa di Love Island, come riportato dall’Ansa e da Whoopsee, Giulia ha spiegato che è abituata a fare buon uso delle critiche soprattutto quando sono costruttive. Non si è mai montata la testa, e chi la segue da anni lo sa bene, tant’è che quando è stata chiamata per essere conduttrice di Love Island ha reagito così: “Ho pensato che fossero dei folli ad affidarmi la conduzione e che mi stessero dando una grande responsabilità”.

Nella sua prima esperienza da conduttrice, Giulia De Lellis ha il suo modello da seguire: Maria De Filippi. La giovane influencer, nata proprio a Uomini e Donne, ha ammesso di voler essere come la De Filippi in questo programma. Insomma, si ispirerà a lei:

“Spero di avere la stessa obiettività che Maria ha in Uomini e Donne, che non è essere distaccata ma obiettiva per non influenzare i ragazzi. Maria è calma e controllata, non distaccata, capace di creare rapporti meravigliosi ma sempre obiettiva”

Giulia De Lellis è pronta per Love Island, non ha ancora incontrato i protagonisti e non vuole condizionarli in alcun modo. Non farà mancare loro il suo supporto.