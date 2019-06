Ascolti tv 7 giugno 2019: trionfo per Buon Compleanno Pippo

Ascolti tv venerdì 7 giugno 2019, gli italiani hanno preferito Buon Compleanno Pippo

Trionfo per Buon compleanno Pippo! Gli ascolti tv del 7 giugno 2019 premiano la trasmissione che ha festeggiato il compleanno del presentatore, i suoi 60 anni di carriera e anche la persona e il professionista Pippo Baudo. Un vero trionfo allo share: 22,9% e 4.201.000 di spettatori. Un programma ben riuscito, divertente ed emozionante allo stesso tempo. Ricco di ospiti che, ovviamente, sono stati scoperti negli anni da Pippo Baudo. Quest’ultimo si è emozionato con le sorprese dei suoi ospiti e ha emozionato il pubblico a casa. I suoi occhi lucidi non sono passati inosservati, ma erano soprattutto occhi felici. Pippo Baudo era l’uomo più felice del mondo al centro di quello studio, dal suo modo di condurre e dai suoi occhi trapelava tutto il suo amore per la televisione. Facile, quindi, la scelta per molti italiani ieri sera, che hanno fatto un salto indietro nel tempo in una televisione che oggi è quasi sparita. Ci chiediamo, a questo punto: perché non affidargli un programma?

Ascolti tv 7 giugno 2019: i dati e lo share della prima serata

Forse ai risultati di Buon Compleanno Pippo ha contribuito anche la contro programmazione. Ma dato l’evento, che è un po’ simile al Festival di Sanremo, e date le serate estive, Mediaset ha deciso di mandare in onda dei film su due delle sue reti principali. Su Canale 5, Atomica Bionda ha registrato uno share pari al 7,6% e una media di spettatori di 1.400.000. Aldo, Giovanni e Giacomo su Italia 1 con il loro film Il Cosmo sul comò invece ha convinto 1.272.000 spettatori, pari al 6,4%. Su Rete 4 è andato in onda Quarto Grado, che ha interessato 1.210.000 spettatori (7,6%). Rai 2 con No Good Deeds – Ossessione Omicida ha registrato uno share del 5%, con 1.043.000 spettatori. Su Rai 3, invece, è andato in onda il film con Edoardo Leo Smetto quando Voglio – Masterclass, seguito da 840.000 spettatori (4,1%). Non male Propaganda Live su La7, con 931.000 spettatori e 5,8% di share.

7 giugno 2019, gli ascolti del venerdì pomeriggio

Nell’access prime time, la presentazione di Buon Compleanno Pippo ha registrato una media di 3.591.000 spettatori con il 18%. Leggermente meno per Striscia la Notizia: 3.552.000 spettatori e uno share del 17,5%. Un Posto al Sole è stato seguito invece da 1.423.000 di spettatori (7,2%). Nel preserale, testa a testa tra i game show: Reazione a Catena ha registrato uno share del 21,4%, pari a 3.101.000 spettatori; Caduta Libera, con il Campioncino che fa strage di cuori, è stato seguito invece da 3.015.000 spettatori e il 21,5%.