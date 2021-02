Ascolti tv 7 febbraio 2021: Ra1 impareggiabile, boom di Fazio con Obama

Chi ha vinto la sfida auditel nella serata di domenica 7 febbraio 2021? Le principali reti generaliste ci hanno accompagnato lungo il prime time con appuntamenti imperdibili. In particolare, a fare da padrone è stata l’inarrivabile fiction di Rai uno, Mina Settembre e l’intervista in esclusiva mondiale di Barack Obama a Che tempo che fa.

A stra-vincere, anche questa settimana, è stata Mina Settembre che con i due episodi su Rai uno ha raggiunto una media di 6 milioni e 172 mila telespettatori, con il 24,92% di share. Un successo strepitoso per la fiction in cui è protagonista indiscussa Serena Rossi. L’appuntamento per l’ultima, imperdibile puntata, è per domenica 14 febbraio su Rai uno.

Un colpaccio mondiale, un’intervista esclusiva al 44° presidente degli Stati Uniti d’America, Barack Obama, ha prodotto il record stagionale per Che tempo che fa. Il talk show di Rai tre ha portato con sé una media di pubblico pari a 3 milioni 543 mila e 452, con uno share del 13,17%. Record anche per la parte di anteprima che ha interessato 2.314.590 telespettatori (8,87%) e la parte finale di trasmissione, Il Tavolo, con 1.595.349 (9,01%).

Si mantiene stabile Live – Non è la d’Urso su Canale 5 che arriva a una media di 2 milioni e 078 mila 869 telespettatori con il 12,23% di share (presentazione a 2.276.963, 8,18%). A seguire troviamo il talk di La7 condotto da Massimo Giletti, Non è l’Arena che conquista 1.539.937 di spettatori nella prima parte con il 5,80% e nella seconda ne raggiunge 926.196 (6,59%).

Proseguendo troviamo il film di Italia1, Deadpool 2 che conquista 1.471.279 spettatori con il 6,05% di share. Su Rai due il primo episodio della serie tv F.B.I è piaciuto a 1.173.520 spettatori (4,22%), il secondo a 1.134.150 con il 4,27% di share. Infine troviamo il film andato in onda su Rete4, Sobibor – La grande fuga seguito da una media di 823.801 utenti (3,53%).

Il daytime della domenica pomeriggio

Mara Venier e la sua Domenica In hanno aperto il pomeriggio di Rai uno con una prima parte dedicata all’emergenza Coronavirus che ha totalizzato una media di 3.399.000 utenti, con il 18,4% di share. La seconda parte di puntata, invece, con ospiti Giorgio Panariello e Marco Giallini, Nunzia De Girolamo e Costantino Della Gherardesca ha interessato 2.888.000 spettatori, registrando uno share del 16.3%, leggermente in calo rispetto alla settimana scorsa.

Sempre dagli studi dedicati a Fabrizio Frizzi, subito dopo, è andata in onda una nuova puntata di Da noi… A ruota Libera di e con Francesca Fialdini. Il programma continua a confermare la vittoria contro la concorrenza Mediaset e ha tenuto compagnia a 2.536.000 di telespettatori con il 13,5% di share.

Su Canale 5, Domenica Live di Barbara d’Urso si attesta a uno share del 12,6% con 2.536.000 spettatori. Per quanto riguarda le soap di Canale 5, che hanno accompagnato il pubblico durante il primo pomeriggio, troviamo Beautiful con 2.455.000 (12,9%), Il Segreto con 1.896.000 di utenti (10,5%) e, infine, Una Vita ha raggiunto una media di pubblico pari a 1.816.000 (10,4%).