Ascolti tv 7/3: The voice, Onde del passato, Nuzzi… batoste e trionfi

Ascolti tv prime time di venerdì 7 marzo 2025 – Procede la cavalcata di The Voice Senior che ha conquistato 3.723.000 spettatori pari al 23.3% di share, aumentando il proprio pubblico rispetto alla scorsa settimana di circa 200 mila unità. Numeri ottimi per Rai Uno. Continua invece a faticare su Canale5 Le Onde del Passato che ha avuto 2.270.000 utenti con uno share del 13.5%, medesimi dati (non rosei) di sette giorni fa. Medaglia di bronzo per Quarto Grado che si conferma la solita garanzia per Rete4: 1.379.000 spettatori e il 9.8% di share.

Quarta piazza per Italia1 che con La legge dei più forti ha convinto 961.000 spettatori (5.4%). Il quinto programma più visto del palinsesto generalista è stato Fratelli di Crozza sul Nove: 948.000 spettatori (5.1%). Quindi su La7 Propaganda Live che ha interessato 871.000 utenti (6.4%). A chiudere le due reti minori Rai e Tv8. Su Rai2 Una boccata d’aria ha radunato 708.000 persone pari al 3.8% Su Rai3 FarWest ha raggiunto 616.000 spettatori e il 3.8%. Su Tv8 MasterChef ha avuto 390.000 utenti con il 2.6%.

Access prime time e preserale: Stefano De Martino e Liorni garanzie

Non fa più notizia ormai la strapotere di Rai1 nell’access prime time e nel preserale. Cinque Minuti di Bruno Vespa ha informato 4.489.000 spettatori (23%), mentre Affari Tuoi ne ha raggiunti 5.660.000 (27.6%). Su Canale5 continua il periodo di ‘appannaggio’ di Striscia la Notizia che ancora una volta è finito sotto la soglia dei 3 milioni, raggruppando solamente 2.888.000 utenti pari al 14.1%.

Nel preserale L’Eredità – La Sfida dei 7 su Rai1 ha fatto giocare 3.187.000 spettatori pari al 23.1%, mentre L’Eredità ha interessato 4.389.000 utenti pari al 26%. Staccato di oltre 6 punti di share Canale5: Avanti il Primo ha coinvolto 2.182.000 spettatori (16.9%), mentre Avanti un Altro ha radunato 3.191.000 spettatori (19.9%).

Ascolti tv 7 marzo 2025: top e flop del pomeriggio

Su Rai1 La Volta Buona ottiene buoni dati: 1.571.000 utenti con il 13.8% nella prima parte e 1.553.000 spettatori con il 16.6% nella seconda parte. A seguire bene Il Paradiso delle Signore che è stato visto da 1.684.000 spettatori con il 19.8%. Bene anche (e come al solito) La Vita in Diretta che ha informato 2.236.000 persone con il 22.5%.

Su Canale5 nulla di nuovo sotto il sole, con le soap e UeD che mantengono dati ottimi prima che la curva share cali. Beautiful ha convinto 2.176.000 spettatori pari al 17.9%, Tradimento ha coinvolto 2.385.000 spettatori pari al 20.3%, Uomini e Donne ha appassionato 2.462.000 utenti pari al 24.4.

A seguire la striscia di Amici con 1.554.000 spettatori pari al 18.4%, quella del Grande Fratello con 1.481.000 utenti pari al 17.8% e My Home My Destiny con 1.444.000 spettatori e il 17.4%. A chiudere Pomeriggio Cinque che continua a essere in difficoltà: 1.253.000 persone pari al 14.7% nella prima parte e 1.312.000 utenti pari al 13.5% nella seconda parte. Nel segmento dei Saluti 1.534.000 utenti e il 13.3%.