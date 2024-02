Ascolti tv 7/2: Sanremo cala e Terra amara è coriaceo. Top e flop

Il Festival di Sanremo (Rai Uno) in leggero calo rispetto alla prima serata (meno 200 mila utenti): in totale, mercoledì 7 febbraio, ha raccolto 10.36 milioni di spettatori e il 60.1% di share. Lieve flessione se si guarda anche alla seconda serata del 2023 quando conquistò l’attenzione di 10.54 milioni di persone (62.3%). Terra Amara (Canale Cinque) si difende molto bene, in modo coriaceo, portando a casa quasi 2.3 milioni di utenti (10.1%); sopra il muro del milione di spettatori anche lo speciale di Chi l’ha visto? (Rai tre). Briciole per il resto del palinsesto generalista.

Di seguito tutti i dati relativi al prime time di mercoledì 7 febbraio 2024:

Rai Uno: La seconda serata del 74° Festival di Sanremo ha raccolto 10.361.000 telespettatori (60.1% di share);

Canale 5: Terra Amara ha totalizzato 2.289.000 spettatori (10.1%);

Rai Due: N.C.I.S. ha avuto 403.000 spettatori (1.6%); mentre N.C.I.S. Hawai’i ha conquistato 364.000 spettatori (1.6%) e N.C.I.S. Los Angeles ne ha raccolti 389.000 (2.1%);

Italia 1: Bus 657 ha fatto compagnia a 650.000 spettatori (2.7%);

Rai Tre: Chi l’ha visto speciale ha intrattenuto 1.208.000 spettatori (5.6%);

Rete 4: Fuori dal coro ha raggiunto 551.000 spettatori (2.9%);

La7: La7 Doc – Sacrificate Cassino ha convinto 370.000 spettatori (1.6%);

TV8: Trappola in alto mare ha conquistato 218.000 spettatori (0.9%);

Nove: Prometheus ha ottenuto 173.000 spettatori (0.8%).

Viva Rai2… Viva Sanremo!, in seconda serata, dalle 2:01 alle 2:52, ha raggiunto 1.573.000 spettatori pari al 58.2% di share.

Ascolti tv mercoledì 7 febbraio 2024: preserale e access prime time

L’Eredità vola a oltre 5.3 milioni di spettatori, botto per Marco Liorni.

Canale 5: Striscia la Notizia ha convinto 2.645.000 persone (10.6% di share);

Rai Uno: Prima Festival ha interessato 8.388.000 spettatori (34.1%);

Rai Uno: Sanremo Start ha intrattenuto 11.631.000 spettatori (47.4%);

Rai Uno: L’Eredità è stato seguito da 4.186.000 spettatori (27.1%) nella prima parte e nella seconda da 5.358.000 spettatori (29.9%);

Canale 5: Avanti un Altro! ha ottenuto 2.407.000 telespettatori (17.3%) nella prima parte e ne ha avuti 3.507.000 (20.6%) nella seconda.

Ascolti tv mercoledì 7 febbraio 2024: il pomeriggio

L’effetto Sanremo spinge i programmi di Rai 1. La volta buona vola a quasi 2 milioni di utenti.

Rai Uno: La volta buona è stato seguito da 1.925.000 spettatori (18.9% di share);

Rai Uno: Il Paradiso delle Signore ha intrattenuto 1.914.000 spettatori (21.4%);

Rai Uno: La Vita in Diretta ha interessato 2.857.000 spettatori (25.8%);

Rai Due: Ore 14 ha raccolto 800.000 spettatori (7%);

Rai Due: BellaMa’ ha interessato 672.000 spettatori (7.3%);

Canale 5: Beautiful è stato seguito da 2.574.000 telespettatori (19.8%);

Canale 5: Terra Amara ha intrattenuto 2.907.000 spettatori (23.9%);

Canale 5: Uomini e Donne è stato seguito da 2.708.000 spettatori (25.8%);

Canale 5: Amici ha intrattenuto 1.627.000 spettatori (18.2%);

Canale 5: La Promessa ha ottenuto 1.536.000 spettatori (17.3%);

Canale 5: Pomeriggio Cinque ha ottenuto un ascolto medio di 1.416.000 spettatori (15.6%) nella prima parte e di 1.557.000 utenti (14.4%) nella seconda.

Ascolti tv della mattina di mercoledì 7 febbraio 2024

Effetto Sanremo anche su Storie Italiane che vola oltre il 26% di share. Mattino Cinque, che ha commemorato Carlotta Dessì, in forte calo.