Ascolti tv 7/12: Cyrano vs Tutti per Uno. Batosta per la Rai, i dati

La prima serata di sabato 7 dicembre ha visto trionfare la replica del concerto evento de Il Volo, Tutti per Uno – Capolavoro (Canale 5): i tre giovani tenori hanno infatti intrattenuto e incollato davanti alo schermo 2.933.000 utenti, con il 22.9% di share. Male invece per Rai Uno che, con la messa in onda di Cyrano si è guadagnata il consenso di soli 402.000 spettatori (3.3%). Una vera e propria batosta per la Televisione di Stato.

Per quanto riguarda invece la programmazione sulle altre reti, su Italia1 Sonic – Il film ha registrato 824.000 spettatori (5.2%), su Rete 4 Commando ha ottenuto il favore di 738.000 utenti (5%) e In Altre Parole (La7) ne ha interessati ben 1.030.000 (6.2%). Per finire, su Tv8 4 Ristoranti ha ottenuto 405.000 telespettatori (2.4%), mentre la nuova puntata di Accordi e Disaccordi (Nove) ha catturato l’attenzione di 501.000 (3.4%) persone. Insomma, nessun dato che possa essere definito eclatante.

Ascolti sabato 7 dicembre: preserale e access prime time

Parlando invece della fascia dell’access prime time, su Canale 5, l’ultima puntata di Striscia la Notizia con la conduzione di Sergio Friscia e Roberto Lipari, ha fatto un vero e proprio boom di ascolti, totalizzando 4.183.000 utenti (23.3%). Un grande successo rispetto alle serate precedenti, che potrebbe essere spiegato dall’assenza di Affari Tuoi per via della messa in onda dell’Opera di Verdi (Rai Uno).

Proseguendo, su Italia 1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine ha registrato un ottimo dato: 1.337.000 utenti (7.5%). Al contrario, sul Nove Chissà chi è di Amadeus ha divertito solamente 390.000 spettatori (2.2%) nella prima parte e 688.000 (3.9%) nella seconda.

Per concludere, dando un rapido sguardo alla fascia del pre-serale, la vittoria va assegnata a Gerry Scotti e alla replica della Ruota della Fortuna: il celebre game show ha infatti registrato 2.934.000 spettatori (22.4%) nella prima parte e 3.964.000 (26.5%) nella seconda. Anche in questo caso, complice il flop registrato dalla messa in onda de Prima alla Scala – La forza del destino (1.603.000 utenti, 10.2%).

Ascolti sabato 7 dicembre: il pomeriggio

Veniamo ora ai dati relativi agli ascolti dei programmi andati in onda nel corso del pomeriggio. Su Rai Uno, Le Stagioni dell’Amore ha totalizzato un netto di 1.498.000 spettatori (11.6%). A seguire, Passaggio a Nord Ovest ha intrattenuto 911.000 utenti (8.2%) nella prima parte e 881.000 (8.4%) nella seconda. Per finire, A Sua Immagine è stato seguito da 926.000 telespettatori (9%) nella prima parte e 1.100.000 (10.8%) nella seconda.

Per quanto riguarda Canale5, Beautiful ha registrato un dato in salita rispetto alla giornata precedente e ha intrattenuto ben 2.374.000 spettatori (18.2%), mentre Endless Love, sulla stessa scia, ne ha raccolti 2.381.000 (20.5%). Infine, la nuova puntata di Verissimo è stata seguita da 2.259.000 utenti (21.5%) nella prima parte e 2.273.000 (19.2%) nella seconda.

Ascolti sabato 7 dicembre: il mattino

Concludiamo con i dati relativi agli ascolti dei programmi andati in onda durante la mattinata. Su Rai Uno, Unomattina in Famiglia ha intrattenuto e informato 1.237.000 spettatori (21.6%) nella prima parte e 1.096.000 nella seconda (22.5). A seguire, Buongiorno Benessere, ha registrato 1.006.000 utenti (20.9%). Origini ha collezionato 1.059.000 spettatori (18.5%) e Linea Verde Bike ne ha radunati 1.415.000 (18.8%). Per finire, Linea Verde Italia ne ha informati 2.269.000 (19.8%).

Su Canale 5 invece, Forum ha totalizzato una media di 1.159.000 spettatori (15.7%).