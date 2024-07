Ascolti Tv 7/07: Tim Summer Hits, Segreti di Famiglia. Quanti tonfi!

La prima serata di domenica, 7 luglio 2024, è stata vinta dalla seconda puntata di Tim Summer Hits in onda su Rai 1 con la conduzione di Carlo Conti e Andrea Delogu. L’evento musicale ha infatti raccolto 2.348.000 telespettatori con uno share del 18,39%, subendo un calo rispetto alla prima puntata, che aveva tenuto incollati allo schermo circa 2,6 milioni di utenti.

D’altro canto, Canale 5 ha avuto un’altra delusione con Segreti di Famiglia che, dopo il flop della scorsa settimana, è sceso nuovamente totalizzando 1.630.000 telespettatori (13,50%). Sopra il milione di spettatori di spettatori anche lo Speciale TgLa7 – Elezioni in Francia che ha registrato 1.154.000 spettatori con uno share del 7,94%.

Di seguito, invece, i dati relativi al prime time di domenica 7 luglio 2024 sulle restanti rete. Su Rai 2 è andato in onda Il velo nuziale – Una dolce attesa, che ha coinvolto 620.000 spettatori (4.1%). Su Rai 3, Report con Sigfrido Ranucci ha registrato un pubblico di 959.000 persone, raggiungendo il 6.6% di share. Gli idoli delle donne (Italia Uno) ha interessato 789.000 spettatori con uno share del 5.5%, mentre Quarta Repubblica (Rete Quattro) ha raccolto 541.000 spettatori, pari al 4.4% di share. Infine, sul Nove, Little Big Italy ha registrato 367.000 telespettatori (2,5%), mentre, su Tv8, Italia’s Got Talent – Best of è stato visto da 273.000 telespettatori con uno share del 2,08%.

Ascolti tv domenica 7 luglio 2024: preserale e access prime time

Passando agli ascolti della fascia dell’access prime time, a dominare è nuovamente Techetechetè (Rai Uno) con 2.270.000 di telespettatori e il 15,17%. Testa a testa con Paperissima Sprint (Canale Cinque) che ha raccolto 2.196.000 utenti e il 14,56% di share. Su Rai 3, Blob ha ottenuto 796.000 spettatori (5.80%), mentre Illuminate ha interessato 492.000 persone con uno share del 3,41%. Su Italia 1, NCIS ha raggiunto 940.000 spettatori, ottenendo uno share del 6.31%. Infine, su Rete 4, Stasera Italia ha registrato nella prima parte 649.000 spettatori (4,46%) e nella seconda parte 655.000 utenti (4,30%).

Per quanto riguarda la fascia preserale, la vittoria se l’è aggiudicata Rai Uno con Reazione a Catena che ha intrattenuto nella prima parte 2.040.000 telespettatori con il 19,32% di share, mentre nel game 2.790.000 utenti con il 23,05% di share. Le repliche di Caduta libera (Canale Cinque), invece, hanno registrato nel segmento Inizia la sfida 1.240.000 telespettatori (12,19%) e nel game 1.723.000 (14,59%).

Ascolti tv domenica 7 luglio 2024: il pomeriggio

A fare da padrone alla fascia pomeridiana di domenica 7 luglio sono state le soap opera di Canale Cinque: Beautiful ha intrattenuto 1.873.000 telespettatori (15,95%), My home my destiny ha appassionato 1.701.000 utenti con il 15,51%, mentre La promessa ha tenuto incollati allo schermo 1.433.000 utenti (14,36%).

Su Rai 1, invece, Il meglio di Domenica In ha registrato 1.320.000 di utenti (12,10), seguito dalla replica di Dalla strada al palco con un netto di 1.305.000 spettatori (13,24%). Molto bene anche Rai 2 che con la nona tappa del Tour de France 2024 ha totalizzato prima 1.078.000 spettatori (10,53%) e, nella seconda parte, 1.370.000 utenti (13,72%).

Ascolti tv domenica 7 luglio 2024: il mattino

A dare il buongiorno agli italiani ci ha pensato A Sua immagine (Rai Un0) con un netto di 1.237.000 spettatori (21,78%). A seguire poi, Linea Verde Estate ha dato la linea al Tg1 raccogliendo ben 2.629.000 utenti con 22,54% di share. Su Canale Cinque, invece, La Santa Messa è stata seguita da 717.000 telespettatori (12,49%) mentre Melaverde ha registrato 1.782.000 spettatori (18,92%).