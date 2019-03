Ascolti TV 6 marzo 2019, La Porta Rossa 2 non decolla: share in calo

Ascolti TV mercoledì 6 marzo 2019: il pubblico preferisce la Champions League e la fiction Rai cala nello share

La partita di Champions League Porto – Roma ha registrato la percentuale di share più alta ieri in prima serata. Su Rai 1 sono rimasti sintonizzati più di 4 milioni e 800 telespettatori (pari ad uno share pari al 20,4%). Subito dopo l’incontro sportivo si è piazzato il film Benvenuti al Sud con Claudio Bisio e Alessandro Siani, che, su Canale 5, ha tenuto attaccate allo schermo circa 2 milioni e 900 mila persone, registrando uno share pari al 12,8%. In calo invece il pubblico de La Porrta Rossa 2 su Rai 2 che, rispetto allo scorso mercoledì, ha visto lo share scendere di un punto (passando dall’11,4% al 10,4%). Un buon risultato ha raggiunto Chi l’ha visto Visto? su Rai 3 che, con uno share pari al 10,3%, ha saputo tenere testa agli altri programmi.

Ascolti TV mercoledì 6 marzo 2019: i programmi più visti del pomeriggio

Leader indiscussa della fascia pomeridiana ieri pomeriggio è stata – come sempre c’è da dire – Maria De Filippi. Uomini e Donne è stato il programma più seguito daytime pomeridiano. Quasi 3 milioni di telespettatori, pari al 23,8% di share, hanno visto la puntata. A seguire, con un risultato degno di nota anche in questo caso, si è posizionato il daytime dell’Isola dei Famosi che ha tenuto compagnia a più di 2 milioni e 300 mila telespettatori, sfiorando picchi di share pari al 22,5%. Ottimo risultato anche per Barbara d’Urso che, con Pomeriggio Cinque, ha registrato uno share del 17,1% nella prima parte e del 18,3% nella seconda (scendendo al 15,6% nella terza).

Ascolti TV 6 marzo 2019: Mediaset batte la Rai

Gli ascolti TV di ieri, sopratutto nel pomeriggio, hanno visto Mediaset avere la meglio sulla Rai. Bisogna dire infatti che, rispetto ai grandi numeri registrati dalla puntata del Trono Over di Uomini e Donne, dal daytime dell’Isola dei famosi e da Pomeriggio Cinque, i programmi della rete pubblica non hanno raggiunto grandi numeri. Il Paradiso delle Signore del 13,8%, per esempio, ha raggiunto il 13,8% di share, Vieni da me il 12,6%, mentre La Vita in Diretta, tra la prima e la seconda parte, si è mantenuta intorno al 12 – 13% .