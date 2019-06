Ascolti Tv 6 giugno 2019, All together now arranca: bene i Music Awards

Ascolti Tv giovedì 6 giugno 2019: All together now non decolla

Ieri sera, giovedì 6 giugno 2019, il programma più visto durante la prima serata è stato quello dei Music Awards su Rai 1. Lo show musicale condotto da Carlo Conti e Vanessa Incontrada è stato visto da ben 3.157.000 di persone, registrando uno share del 16,2%. Meno fortuna, rimanendo in tema di ascolti Tv, hanno avuto invece Michelle Hunziker e J-Ax. All together now, il programma di cui sono protagonisti, ha raccolto davanti allo schermo 2.245.000 di telespettatori, per uno share pari al 12,8%. La trasmissione di Canale 5, nonostante i buoni propositi e le aspettative iniziali, fatica ancora a raggiungere grandi numeri (seppur questi restano buoni).

Ascolti Tv 6 giugno 2019, Reazione a catena supera Caduta Libera: Gerry Scotti e Marco Liorni i più seguiti del preserale

Per quanto riguarda invece i programmi andati in onda nella fascia oraria preserale, come successo negli altri giorni, a contendersi il titolo di show più visto dagli italiani sono stati – di nuovo – Reazione a Catena e Caduta Libera. Ieri, giovedì 6 giugno, ad avere la meglio è stato in particolare Marco Liorni. La sua trasmissione, su Rai 1, è stata vista da più di 3milioni e 300mila telespettatori, raggiungendo picchi di share pari al 2,5%. Ottimo risultato, comunque, è riuscito a portarsi a casa anche Gerry Scotti. Il conduttore su Canale 5 è stato seguito da più di 3milioni di persone, per uno share pari a 21,6%.

Ascolti Tv 6 giugno 2019: i programmi più visti del pomeriggio

I dati Auditel di ieri, giovedì 6 giugno, hanno visto di nuovo trionfare Barbara d’Urso durante il daytime pomeridiano. Pomeriggio Cinque, nello specifico, è stato il programma più visto nella frangente orario in cui è andato in onda. A seguire la trasmissione di Canale 5 sono stati più di un milione e 500mila telespettatori durante la prima parte. Numeri che hanno superato il milione e sei nella seconda parte, arrivando a raggiungere uno share pari al 18%.