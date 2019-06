Ascolti Tv lunedì 3 giugno 2019: ottimi risultati per il Grande Fratello

By

Ascolti Tv lunedì 3 giugno 2019: il Grande Fratello è il programma più visto della prima serata

La prima serata del lunedì sera, anche ieri lunedì 3 giugno 2019, ha visto di nuovo il Grande Fratello di Barbara d’Urso dominare indiscusso. Il reality di Canale 5, infatti, è stato il programma più visto. I ragazzi del Gf con le loro storie e le loro incomprensioni hanno tenuto attaccati allo schermo oltre 3 milioni e 300 mila telespettatori, registrando uno share pari al 21%. A seguire si è posizionata la miniserie di Rai 1 Volevano andare lontano – Bella Germania, che è stata vista ieri sera da circa 3.153 persone (per uno share pari al 14,9%). Buon risultato anche per Report, su Rai 3, che è stato seguito da più di 2 milioni di telespettatori portandosi a casa uno share pari al 9,2%.

Ascolti Tv di lunedì 3 giugno 2019: il debutto di Reazione a Catena

Con entusiasmo è stata accolta ieri la prima puntata di Reazione a Catena. Il programma, con il suo debutto nella fascia oraria preserale, è stato visto ieri da ben 2.636.000 di persone nella prima parte e da oltre 3 milioni di telespettatori nella seconda (sfiorando picchi di share pari al 22,3%). Marco Liorni, nel ruolo di presentatore e intrattenitore, ha dunque convinto il pubblico da casa e retto bene il confronto con Caduta Libera. Il quiz show di Gerry Scotti ha infatti tenuto attaccati allo schermo più di 3 milioni e 500 mila persone, raggiungendo uno share del 22,4%.

Ascolti Tv 3 giugno 2019: Techetechetè e il confronto Striscia la Notizia

La puntata di Techetechetè dedicata a Fabrizio Frizzi è riuscita a raggiungere gli schermi di ben 3.906.000 di italiani (per uno share pari al 16,6%). Un risultato degno di nota che ha permesso alla trasmissione di non sfigurare di fronte ad un colosso degli ascolti Tv come Striscia la Notizia. Il programma di Antonio Ricci, difatti, è stato guardato ieri da più di 4 milioni e 600 mila persone, registrando una percentuale di share pari al 19.6%.