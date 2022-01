Ascolti tv ieri: Amadeus a mani basse, Canale5 sprofonda. Tutti i dati

By

Dati, dettagli e approfondimenti sullo share e sugli ascolti televisivi dei programmi in onda giovedì 6 gennaio 2022

Ascolti tv e share del Prime Time di giovedì 6 gennaio 2021 – Soliti Ignoti – Speciale Lotteria, su Rai Uno, conquista a mani basse la prima serata, sfondando il muro dei 5 milioni di utenti e facendo schizzare lo share al 24%. Profondo rosso per Canale Cinque che ha proposto il film Il peggior Natale della mia vita, inchiodatosi al 9% con poco più di 2 milioni di utenti davanti alla tv. Simile risultato per Harry Potter e la pietra filosofale, in onda su Italia Uno (8.3% e 1.734.000 spettatori).

Di seguito tutti i dati relativi alla prima serata:

Rai 1: Soliti Ignoti – Speciale Lotteria Italia ha raccolto 5.186.000 spettatori (24%).

Rai 2: The Greatest Showman ha interessato 681.000 spettatori (3%).

Rai 3: Alita – Angelo della battaglia ha catturato l’attenzione di 891.000 spettatori (4%).

Canale 5: Il peggior Natale della mia vita ha convinto 2.021.000 spettatori (9%).

Italia 1: Harry Potter e la pietra filosofale ha intrattenuto 1.734.000 spettatori (8.3%).

Rete 4: Unstoppable – Fuori controllo è stato visto da 813.000 spettatori (3.6%).

La7: Ben Hur ha incollato innanzi al teleschermo 332.000 spettatori (1.8%).

Tv8: Matilda 6 Mitica ha raccolto 335.000 spettatori (1.5%).

Nove: Living with Michael Jackson ha convinto 381.000 spettatori (1.6%).

Ascolti tv giovedì 6 gennaio 2022: access prime time e preserale

Canale5: Striscia la Notizia ha interessato una media di 3.106.000 spettatori (13.1%).

Rai1: L’Eredità – La Sfida dei 7 ha raccolto 3.304.000 spettatori (17.8%) mentre L’Eredità ha avuto un ascolto medio di 4.418.000 spettatori (21.3%).

Canale 5: Caduta Libera – Inizia la sfida ha registrato 1.994.000 spettatori (11%) mentre Caduta Libera ne ha avuti 2.979.000 (14.6%).

Ascolti tv del pomeriggio di giovedì 6 gennaio 2022

Alberto Matano, con La Vita in Diretta (Rai Uno), continua ad avere abbondantemente la meglio su Pomeriggio Cinque News di Simona Branchetti (Canale Cinque).

Rai 1: Oggi è un altro giorno ha coinvolto 2.295.000 spettatori (14.7%).

Rai 1: Il Paradiso delle Signore ha raggiunto 2.263.000 spettatori (15.7%).

Rai 1: La Vita in Diretta ha raccolto 2.604.000 spettatori (15.8%).

Canale 5: Beautiful è stato visto da 2.376.000 spettatori (13.6%).

Canale 5: Una vita ha conquistato 2.226.000 spettatori (13.3%).

Canale 5: Christmas at Dollywood ha ottenuto 1.541.000 spettatori (10.3%).

Canale 5: Daytime Grande Fratello Vip ha interessato 1.721.000 spettatori (12%).

Canale 5: Love is in the air ha avuto un ascolto medio di 1.906.000 spettatori (12.5%).

Canale 5: Pomeriggio Cinque News ha fatto compagnia a 1.668.000 spettatori (10%).

Ascolti Tv della mattina di giovedì 6 gennaio 2022