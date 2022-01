Mattino Cinque, Francesco Vecchi va in confusione: autrice rimproverata

Nel corso della puntata di Mattino Cinque News, in onda il 6 gennaio 2021, il conduttore e giornalista Francesco Vecchi ha avuto un momento di difficoltà quando si è trovato a dover riassumere le regole relative alle misure dell’adozione del nuovo Green pass. L’episodio si è verificato mentre era attivo il collegamento con l’inviata Flaminia Belfiore. Vecchi, dopo aver incespicato e aver fatto fatica a recuperare il filo del discorso sul tema trattato, ha avuto anche uno sfogo in diretta con una sua autrice, rea, a suo dire, di avergli parlato sotto. A quanto pare, però, l’autrice non voleva fare altro che dare una mano per risolvere l’impasse in cui è capitato il timoniere del talk mattutino di Canale Cinque.

“Come nel caso del Green pass quando fu introdotto… siiii, siii…”, ha provato a spiegare Vecchi, facendo un po’ di confusione. “Diciamo che si conserva il posto di lavoro… no? Non vieni licenziato…”, ha aggiunto il giornalista, sempre con fare titubante. A questo punto si è interrotto bruscamente, smettendo di guardare in camera e rivolgendosi verso l’autrice dietro le quinte che gli stava suggerendo quel che dire, avendolo visto in difficoltà. La questione è però andata di traverso al conduttore che ha rimproverato la collaboratrice.

“Niki, scusa una cosa, sto parlando con Flaminia (l’inviata, ndr), se vuoi parlo con te!”, ha chiosato con un sorriso che ha però celato tensione. E infatti, subito dopo, con un po’ di stizza, è tornato a rivolgersi così all’inviata: “La mia autrice mi sta ripetendo tutto quello che dici tu Flaminia, però…”. (Qui il video del momento in cui Vecchi si è spazientito).

Mattino Cinque News, ascolti: come sta andando la conduzione di Francesco Vecchi in solitaria

Buoni risultati sul fronte ascolti e share per Mattino Cinque News, vale a dire la ‘variante’ del format originale Mattino Cinque. Variante che non contempla Federica Panicucci, che farà rientro a breve. Da quando Francesco Vecchi conduce in solitaria gli ascolti non hanno subito alcuna flessione. Anzi, in diverse occasioni, la trasmissione ha sfondato il milione di utenti medi. Un risultato più che soddisfacente se si considera che la fascia mattutina non è tra le più seguite per ovvie ragioni (molti italiani a quell’ora lavorano o sono a scuola). Lo share oscilla tra il 15/16% e il 19/20%, numeri che fanno sorridere il Biscione e naturalmente Francesco Vecchi.