Ascolti tv 6 gennaio 2021: cede Fratelli Caputo e Amadeus domina

Gli ascolti tv di mercoledì 6 gennaio 2021 vedono in testa Rai 1 con Soliti Ignoti – Speciale Lotteria Italia. Come ogni anno il giorno dell’Epifania si è concluso il concorso della Lotteria Italia, con l’estrazione dei premi finali di prima, seconda e terza fascia A condurre la diretta dall’access prime time e per tutta la prima serata ci ha pensato Amadeus, che ha conquistato la presenza di più di 5 milioni di telespettatori. Scendendo nel dettaglio, il programma è stato seguito da ben 5.384.000 di telespettatori con il 22.7% di share. Ha subito un crollo, invece, la fiction di Canale 5 Fratelli Caputo. La terza puntata ha raccolto di fronte al piccolo schermo solo 2.404.000 con il 9.7% di share.

Su Rai 2 Tg2 Post ha informato 1.620.000 di telespettatori con il 6% di share. Now You See Me 2 su Italia 1 ha intrattenuto 1.586.000 di telespettatori con il 6.4% di share. La replica de I Miserabili su Rai 3 ha tenuto compagnia a 905.000 telespettatori con il 3.5% di share. Stasera Italia su Rete 4 ha totalizzato la presenza di 860.000 telespettatori con il 4.1% di share. Infine, su Tv8 Un Natale inaspettato ha intrattenuto 364.000 telespettatori (1.4%); su La7 Atlantide 515.000 telespettatori (1.9%); sul Nove Dirty Dancing 585.000 telespettatori (2.3%).

Nell’access prime time, Striscia la notizia ha tenuto compagnia a 3.588.000 di telespettatori con il 12.9% di share. Nel preserale, L’eredità – La sfida dei 7 ha giocato insieme a 3.944.000 di telespettatori con il 18.3%, mentre L’eredità con 5.364.000 di telespettatori con il 23.3%. In replica Caduta libera – Inizia la sfida ha tenuto compagnia a 1.886.000 di telespettatori con il 9%, mentre Caduta libera a 3.228.000 di telespettatori con il 13.7%.

La mattina del 6 gennaio 2021 la programmazione è stata modificata dalle principali reti televisive in occasione della festa dell’Epifania. Su Rai 1 è andato in onda la Santa Messa che è stata seguita da 2.067.000 di telespettatori (20.5%) e A Sua immagine che ha raccolto di fronte al piccolo schermo 2.111.000 di telespettatori (17.3%).

Hanno seguito l’Angelus 2.537.000 di telespettatori (19.4%). I fatti vostri ha tenuto compagnia a 750.000 telespettatori (6.4%) nella prima parte e 1.185.000 telespettatori (7.8%) nella seconda. Mattino 5 ha raccolto di fronte al piccolo schermo 1.164.000 di telespettatori (14.9%) nella prima parte, 905.000 telespettatori (8.9%) nella seconda e 1.079.000 di telespettatori (7.7%) nella terza.