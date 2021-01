Epifania in tv: film e programmi in onda il 6 gennaio 2021

Tutta la programmazione tv per la festa della Befana di quest’anno: le reti hanno modificato di poco i palinsesti in occasione della festività con film e cartoni

La programmazione tv per il giorno dell’Epifania cambia di poco nelle principali reti. In occasione della festività, il 6 gennaio 2021 soap e programmi fanno una piccola pausa e lasciano il loro spazio a film, eventi e cartoni per intrattenere il pubblico. Ovviamente, i palinsesti della maggior parte delle trasmissioni restano invariati.

RAI 1 – 6 GENNAIO 2021

L’Epifania su Rai 1 inizia con i vari TG1 e poi prosegue con il programma Rai Parlamento Telegiornale e Linea Verde Meteo Verde. Alle ore 9.50 va in onda la Santa Messa presieduta da Papa Francesco per la Solennità dell’Epifania del Signore, seguita da A Sua immagine – Speciale Epifania e la Recita dell’Angelus. La mattinata si conclude con lo show È sempre mezzogiorno. Subito dopo il TG1 viene trasmesso il programma Oggi è un altro giorno. Non manca l’appuntamento con Il paradiso delle signore, La vita in diretta, L’eredità. In prima serata va in onda Soliti Ignoti – Speciale Lotteria Italia.

RAI 2 – 6 GENNAIO 2021

Su Rai 2 la mattina inizia con i TG2 e Meteo 2. È presente nella programmazione anche il programma I fatti vostri. Nel pomeriggio vanno in onda Quelli che aspettano, Quelli che il calcio e A tutta Rete. Subito dopo il TG2, preceduto dalla puntata di N.C.I.S., in prima serata va in onda il film Show Dogs – Entriamo in scena.

RAI 3 – 6 GENNAIO 2021

Nella mattina di Rai 3 vanno in onda Geo e la fiction Chiara e Francesco. Alle ore 10.10 va in onda il film Il soldato di ventura e subito dopo Meteo 3 e TG3, che precedono il programma Quante Storie delle ore 12.45. Prima dei TG, viene trasmesso il documentario Passato e Presente. Non manca l’appuntamento con la serie Il Commissario Rex e con il documentario Geo. I telespettatori possono tenersi informati con il TG Regione e poi seguire Blob. Spazio anche per Che succ3de? e la puntata di Un posto al sole. Infine, in prima serata viene trasmessa la serie tv I miserabili.

RETE 4 – 6 GENNAIO 2021

La mattina su Rete 4 vede in onda il film Totò e Marcellino alle ore 9.47, seguito dal TG4. In replica viene poi trasmesso l’episodio della prima stagione de Il Segreto, precisamente alle ore 12.30. Non mancano nella programmazione La signora in giallo e Lo sportello di Forum. Alle ore 15.35 va in onda il film Grandi magazzini e nel preserale la puntata di Tempesta d’amore. In prima serata vi è l’appuntamento con Stasera Italia Speciale.

CANALE 5 – 6 GENNAIO 2021

Il 6 gennaio 2021 su Canale 5 Mattino 5 tiene compagnia ai telespettatori dalle ore 8.42 alle ore 12.58. Subito dopo il TG5, alle 13.50 prende inizio il film Amori in corsa. Non manca l’appuntamento con la pillola del GF Vip, seguita dalla pellicola Cenerentola in passerella. Nel preserale a intrattenere il pubblico ci pensa Gerry Scotti con Caduta Libera, al solito orario. Nell’access prime time non manca l’appuntamento con Striscia la notizia. In prima serata va in onda la serie tv Fratelli Caputo.

ITALIA 1 – 6 GENNAIO 2021

Su Italia 1 in mattinata i telespettatori possono seguire tre episodi di Chicago Fire e seguire la rubrica Cotto e mangiato – Il menù. Non mancano gli appuntamenti con Studio Aperto, Pillola del GF Vip e Sport Mediaset. Nel primo pomeriggio tiene compagnia al pubblico I Simpson. Alle ore 14.31 va in onda il film Casper e alle 16.27 La sposa cadavere. Dopo il GF Vip e Studio Aperto, spazio a C.S.I. Miami. Per la prima serata la programmazione vede il film Now You See Me 2 – I maghi del crimine.

EPIFANIA 2021, COSA VA IN ONDA SUGLI ALTRI CANALI

La programmazione per la prima serata varia anche negli altri canali tv. Entrando nel dettaglio, il pubblico può seguire: