Ascolti Tv 6/9: Calcio, In Onda, Endless Love. Boom e flop

Gli ascolti tv di venerdì, 6 settembre 2024, sono stati completamente dominati dalla UEFA Nations League. La partita tra Francia e Italia (Rai 1) ha tenuto incollati allo schermo ben 5.567.000 telespettatori con uno share del 31,10%. Male Canale 5 con Endless Love, che si è dovuto accontentare di 2.063.000 utenti e 12,92% di share. Un altro boom della prima serata di venerdì 6 settembre è stata l’intervista a Maria Rosaria Boccia su In Onda (La 7), che ha coinvolto 1.642.000 spettatori con uno share del 9,36% di share. Bene il debutto di Bake Off Italia che ha intrattenuto sul Nove 349.000 telespettatori (2,10%) e su Real Time 450.000 (2,9%) per un totale in simulcast su tutti i canali Warner Bros. Discovery di 1.109.000 utenti (6,7%).

Successivamente, non ci sono stati dati rilevanti da segnalare nel resto dei programmi trasmessi in prime time. Su Rai 2 le Paralimpiadi Parigi 2024 hanno coinvolto 524.000 telespettatori (2,85%); Tre uomini e una gamba (Italia Uno) è stato visto da 777.000 spettatori (4,65%); Guardia del corpo (Rete 4) ha coinvolto 695.000 spettatori (4,69%); Spencer (Rai 3) ha raggiunto 520.000 telespettatori (3,14%); I delitti del BarLume – Sopra la panca (Tv8) con 460.000 utenti (2,83%).

Ascolti tv venerdì 6 settembre 2024: preserale e access prime time

Con l’assenza di Affari Tuoi per la partita della Nations League, Paperissima Sprint è rimasto comunque ai 2.049.000 spettatori con uno share dell’11,32% di share. Molto bene Un posto al sole (Rai 3) con 1.289.000 e il 7,02% di share. Da segnalare anche NCIS su Italia 1 che ha ottenuto1.050.000 telespettatori (5,97%).

Stabile Reazione a Catena nel preserale, che supera di nuovo La Ruota della Fortuna. Il game show condotto da Pino Insegno su Rai 1 ha registrato 1.926.000 telespettatori (19,76%) nella prima parte e 2.862.000 utenti (23,03%) nella seconda. Il quiz di Gerry Scotti (Canale 5), invece, ha coinvolto 1.472.000 telespettatori (16,46%) nella prima parte e nel gioco 2.045.000 utenti (17,43%).

Ascolti tv venerdì 6 settembre 2024: il pomeriggio

Nuovi grandi ascolti per le soap opera di Canale Cinque nel pomeriggio di venerdì 6 settembre 2024: Beautiful ha intrattenuto 2.102.000 telespettatori (18,23%), Endless Love ha appassionato 2.009.000 utenti con il 19,28% di share; La promessa ha tenuto incollati allo schermo 1.512.000 spettatori (20,27%); My Home My Destiny ha coinvolto 1.613.000 utenti con il 18,63% di share. Che Dio ci aiuti (Rai 1) rimane dietro con 1.112.000 utenti (11,27%) nella prima parte e 1.102.000 (13,72%) nella seconda.

Chiude bene la stagione Estate in Diretta (Rai Uno) con 1.310.000 spettatori (18,75%) nella presentazione e 1.496.000 spettatori (19,69%) nel programma. Eterno secondo Pomeriggio Cinque (Canale Cinque) che ha ottenuto 1.065.000 spettatori (15,13%) nella prima parte e 1.033.000 utenti (13,72%) nella seconda.