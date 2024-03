Ascolti tv 6/3: Hunziker e Rai1, che batoste. Sciarelli inarrestabile

Batosta per entrambe le ammiraglie. Il film Ricatto d’amore (Rai Uno) non ha convinto il pubblico e ha avuto solo 2.23 milioni di spettatori con il 12.9% di share. Male l’esordio di Michelle Impossible & Friends (Canale Cinque) che ha intrattenuto 2.25 milioni di utenti (15.8%). Considerando l’ampia campagna di promozione e la spesa non esigua per realizzare la trasmissione, ci si aspettava un risultato ben differente. Come al solito bene Chi l’ha visto? (Rai Tre) con 2 milioni di telespettatori (12.4%). Supera la soglia del milione di utenti anche Mare Fuori 4 (Rai Due).

Di seguito tutti i dati relativi al prime time di mercoledì 6 marzo 2024:

Canale 5: Michelle Impossible & Friends ha raccolto 2.254.000 spettatori (15.8% di share);

Rai Uno: Ricatto d’amore ha totalizzato 2.239.000 spettatori (12.9%);

Rai Due: Mare Fuori 4 ha avuto 1.082.000 spettatori (6.7%) nella prima puntata e 1.094.000 nella seconda (5.8%);

Italia 1: Justice League ha fatto compagnia a 1.039.000 spettatori (6%);

Rai Tre: Chi l’ha visto? ha coinvolto 2.004.000 spettatori (12.4%);

Rete 4: Fuori dal coro ha raggiunto 722.000 spettatori (5.2%);

La7: Inchieste da Fermo ha convinto 763.000 spettatori (4.2%);

Tv8: Italia’s Got Talent ha ottenuto 542.000 spettatori (3.2%);

Nove: Redemption – Identità Nascoste ha conquistato 295.000 spettatori (1.7%).

Ascolti tv mercoledì 6 marzo 2024: preserale e access prime time

Avanti un altro e Striscia la Notizia sempre distanziatissimi da L’Eredità e Affari Tuoi.

Rai Uno: Affari Tuoi ha avuto 5.838.000 spettatori (26.9%);

Rai Uno: Cinque Minuti ha interessato 4.735.000 utenti (22.7%);

Canale5: Striscia la Notizia ha convinto 3.209.000 persone (14.8%);

Rai Uno: L’Eredità è stato seguito da 3.249.000 spettatori (23.4%) nella prima parte e nella seconda da 4.744.000 spettatori (27.3%);

Canale 5: Avanti un altro! ha ottenuto 2.164.000 telespettatori (16.4%) nella prima parte e ne ha avuti 3.525.000 (21.2%) nella seconda.

Ascolti tv mercoledì 6 marzo 2024: il pomeriggio

La volta buona continua a crescere e tocca il 17.1%.

Rai Uno: La volta buona è stato seguito da 1.737.000 spettatori (17.1% di share);

Rai Uno: Il Paradiso delle Signore ha intrattenuto 1.806.000 spettatori (20.5%);

Rai Uno: La vita in Diretta ha interessato 2.096.000 spettatori (20.1%);

Rai Due: Bella Ma’ un netto di 541.000 utenti (5,68%);

Canale 5: Beautiful è stato seguito da 2.838.000 telespettatori (21.6%);

Canale 5: Terra Amara ha conquistato 3.137.000 telespettatori (24.8%);

Canale 5: Uomini e Donne ha interessato 2.649.000 spettatori (25.5%);

Canale 5: Amici ha intrattenuto 1.600.000 utenti (18%);

Canale 5: La Promessa ha ottenuto 1.507.000 spettatori (17.6%);

Canale 5: Pomeriggio Cinque ha ottenuto un ascolto medio di 1.318.000 spettatori (14.7%) nella prima parte e di 1.369.000 utenti (13.4%) nella seconda.

Ascolti tv della mattina di mercoledì 6 marzo