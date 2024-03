Hunziker verso Sanremo? Fiorello svela: “vuole tornare in Rai”

Michelle Hunziker torna in tv con la terza edizione del suo one woman show, in onda stasera su Canale 5. Nel frattempo però, apre le porte alla conduzione di Sanremo 2025. E a Viva Rai 2 Fiorello svela che la sua amica e showgirl avrebbe espresso la volontà di tornare in Rai.

Le accuse contro la sua associazione antiviolenza Doppia Difesa non fermano Michelle Hunziker. Dopo essersi scusata a seguito delle affermazioni fatte a Verissimo in cui denunciava lo stop (falso) dei centri antiviolenza durante la Pandemia, ora la conduttrice risponde alle domande di Chi in vista della partenza del suo show su Canale 5.

Nella lunga intervista – apparsa oggi sul settimanale diretto da Alfonso Signorini – nessun accenno alla vicenda giudiziaria che la vede coinvolta. Hunziker ha però parlato della suo quotidianità, ma anche della sua carriera professionale. Lungo spazio è stato dedicato alle anticipazioni di Michelle Impossible – in onda oggi in prima serata su Canale 5, ma la conduttrice non ha mancato di rispondere alla domanda sulla possibile conduzione del prossimo Festival di Sanremo.

Dalle pagine di Chi scopriamo allora che Michelle sarebbe pronta a salire nuovamente sul palco dell’Ariston per tornare a presentare la kermesse più importante dell’anno. La conduttrice infatti, dopo aver riconosciuto l’impatto che Amadeus ha avuto sul Festival ha confessato:

Sono pazza abbastanza per rifarlo. Il terzo lo farei da donna matura, come dico io, mi piacerebbe.

La showgirl apre quindi le porte a Sanremo 2025, aggiungendosi alla lista dei papabili conduttori di un’edizione che si prospetta tutt’altro che facile. Molti nomi noti noti infatti, hanno già espresso la volontà di non voler prendere le redini del Festival, e la scelta della direzione artistica sembra essere in alto mare.

Proprio per questo, già ieri erano trapelate le parole su Sanremo che la conduttrice italo-svizzera ha confessato a Chi, e questa mattina non si è fatto attendere il commento di Fiorello.

Durante la puntata odierna di Viva Rai 2 infatti, lo showman ha commentato l’intervista di Michelle al settimanale, ringraziandola per averlo nominato. Dopo aver promosso lo show made in Mediaset che la vede protagonista poi, Fiorello ha svelato che Hunziker avrebbe espresso la volontà di tornare in Rai.

Potrebbe essere una prossima Rai

L’affermazione del comico è stata accompagnata dal jingle “notizie di corridoio”, jingle che sta ormai diventando un format all’interno della trasmissione del mattino di Rai 2. Il conduttore infatti si trova spesso a rivelare al pubblico presunti rumors sul mondo dello spettacolo, lasciando i telespettatori con il dubbio della veridicità dei fatti.

I papabili conduttori di Sanremo 2025

Al termine del siparietto andato in onda a Viva Rai 2, Fiorello ha poi ricordato che al momento sono tre coloro che hanno dichiarato di voler condurre la prossima edizione del Festival. I tre papabili presentatori corrisponderebbero – secondo le interviste rilasciate nelle scorse settimane – ai nomi di Alessandro Cattelan, Gigi D’Alessio e, per l’appunto, Michelle Hunziker.

Sempre su Chi però, leggiamo che ci sarebbe sì un trio pronto a condurre Sanremo, ma che – secondo Alfonso Signorini – i tre nomi non corrisponderebbero a quelli commentati questa mattina da Fiorello.

Nella rubrica Chicche di Gossip del settimanale infatti, leggiamo che – secondo un’indiscrezione – il prossimo anno potremmo trovare un terzetto inedito sul palco dell’Ariston. Oltre ad Alessandro Cattelan – l’unico dei tre che fin’ora ha espresso la volontà di condurre il Festival – su Chi appaiono i nomi di Alessia Marcuzzi e Mara Venier.

Se così fosse, sicuramente vedremo un volto inedito del Festival. C’è da dire però che, come sottolineato anche da Signorini, questa ipotesi sembra abbastanza fantasiosa e soprattutto sembra confermare che a Viale Mazzini le idee sulla direzione artistica di Sanremo 2025 sono ancora molto vaghe.