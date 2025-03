Ascolti tv 6/3, Che Dio ci aiuti vs Grande Fratello: vittoria in calo

Vittoria anche se in calo per Che Dio ci aiuti su Rai 1. La serie TV italiana è tornata in onda nella prima serata di ieri, 6 marzo 2025, con la seconda puntata dell’ottava stagione. Lo show con protagonista Francesca Chillemi nei panni di Suor Azzurra ha conquistato la prima serata. Perde, invece, qualche telespettatore il Grande Fratello. Anziché salire tra i dati degli ascolti TV, il reality show condotto da Alfonso Signorini perde qualche punto.

Nel dettaglio, il primo episodio di ieri di Che Dio ci aiuti ha tenuto incollati al piccolo schermo 4.087.000 telespettatori, con il 20.42%, mentre il secondo 3.375.000, con il 20.63%. La 37esima puntata del Grande Fratello, invece, ha conquistato la presenza di 2.013.000 telespettatori con il 15.65%. Per quanto riguarda gli altri canali, Rai 2 ha mandato in onda Detective – Casi risolti e irrisolti che è stato seguito da 431.000 telespettatori (2.53%). Su Rai 3 Splendida Cornice ha tenuto compagnia a 1.141.000 telespettatori (5.34%) e su Italia 1 Harry Potter e i doni della morte: Parte II ha intrattenuto 1.067.000 telespettatori (6.16%).

Dritto e rovescio su Rete 4 ha tenuto compagnia a 1.019.000 telespettatori (6.91%), mentre Piazza Pulita su La7 ha informato 1.119.000 telespettatori (5.20%). Su TV8 è andata in onda la partita di Uefa Europa League con la sfida di Ajax e Francoforte, ottenendo la presenza di 616.000 telespettatori (3.06%). Infine, su Nove Only Fun Comico Show ha intrattenuto 691.000 telespettatori (3.87%).

Ascolti tv giovedì 6 marzo 2025: Access Prime Time e preserale

In access prime time, Rai 1 Cinque minuti ha conquistato la presenza di 4.753.000 telespettatori (23.02%), mentre Affari Tuoi ha intrattenuto 5.823.000 telespettatori (26.71%). Striscia la Notizia ha, invece, tenuto compagnia a 2.727.000 (12.51%), perdendo anche questa volta la sfida nei dati degli ascolti TV di ieri. A vincere nel preserale è stato L’Eredità. Scendendo nel dettaglio, L’Eredità – La Sfida dei Sette ha intrattenuto 3.192.000 telespettatori (23.3%), mentre L’Eredità 4.629.000 telespettatori (27%). Avanti il Primo su Canale 5 ha ottenuto una media di 2.043.000 telespettatori (16.4%) e Avanti un altro 3.132.000 (19.4%).

Ascolti tv pomeriggio: i dati di ieri 6 marzo 2025

Nel pomeriggio, su Rai 1 La volta buona ha registrato la presenza, nella prima parte, di 1.535.000 telespettatori (13.98%) e, nella seconda, 1.563.000 (1.74%). Il Paradiso delle Signore è stato seguito da 1.634.000 telespettatori (19.40%), mentre La vita in diretta da 2.162.000 (22.12%).

Per quanto riguarda le soap opera del pomeriggio di Canale 5, Beautiful è stato seguito da 2.254.000 telespettatori (19.11%) e Tradimento da 2.365.000 (20.90%). A seguire, Uomini e Donne ha tenuto compagnia a 2.321.000 telespettatori con il 23.96% di share. Il Daytime di Amici di Maria De Filippi ha intrattenuto 1.648.000 (19.52%) e My Home My Destiny è stato seguito da 1.278.000 telespettatori (16.03%). Pomeriggio Cinque ha informato 1.191.000 telespettatori (14.30%) nella prima parte e 1.265.000 (13.12%) nella seconda.