Ascolti tv 6/2: Un passo dal cielo e GF, chi ha preso una batosta

Ascolti tv prime time giovedì 6 febbraio 2025 – Rai 1, con la serie tv Un passo dal cielo, ha dominato nettamente la prima serata conquistando 4.048.000 telespettatori e uno share del 22%. Dati ottimi per l’ammiraglia della tv di Stato. In apnea, invece, il Grande Fratello su Canale 5 che è finito nuovamente sotto i 2 milioni di utenti: 1.984.000 telespettatori e share 14.9%. Il terzo programma più visto è stato il film Harry Potter e il calice di fuoco, proposto da Italia Uno: 1.220.000 telespettatori, share 7.1%. Medaglia di legno, su La7, per PiazzaPulita che ha avuto 1.039.000 utenti, share al 6.9%. Quindi, su Rai 3, Splendida Cornice in grado di coinvolgere 980.000 persone, 5.7%. Su Rete 4 Dritto e rovescio ha raggiunto 956.000 persone, 6.4%. A chiudere Rai 2 (The Rookie 580.000 telespettatori, 2.8%, e 571.000 utenti, 3%), Nove (Nove Comedy Club 366.000 telespettatori, share 1.9%) e Tv8 (Ultimatum alla Terra 353.000 utenti e 1.9%).

Ascolti tv 6 febbraio 2025: access prime time preserale

In access prime time strapotere di Rai 1. Cinque minuti ha avuto 5.007.000 utenti e il 24.8% di share. Affari Tuoi è volato ancora una volta, con 6.516.000 utenti e il 30.3%. Continua invece ad arrancare in modo preoccupante Striscia la notizia su Canale 5 che ha conquistato 2.731.000 telespettatori, share 12.8%.

L’ammiraglia Rai ha dominato anche nel preserale grazie a L’Eredità: 3.318.000 spettatori e il 23.8% nella prima parte e 4.819.000 persone e il 27.5% nella seconda. Su Canale 5 numeri buoni per Avanti un altro! che ha avuto nella prima parte 2.203.000 spettatori (16.9%) mentre nella seconda ne ha raggiunti 3.299.000 (19.9%).

Ascolti tv e share, top e flop del pomeriggio

Su Rai 1, La volta buona continua a consolidare il miglioramento delle ultime settimane. In particolare ha avuto nella prima parte 1.586.000 utenti (14%) e nella seconda 1.599.000 persone (17.9%). Bene anche Il Paradiso delle Signore, con 1.689.000 spettatori (20.2%), e La vita in diretta che ha informato 2.224.000 persone (21.2%).

Su Canale 5, come al solito, bene le soap e Maria De Filippi. Beautiful ha raggiunto 2.389.000 telespettatori, share al 19.5%; Tradimento ha totalizzato 2.316.000 utenti, 19.5%; Uomini e donne ha conquistato 2.365.000 persone, 23.8%; il daytime di Amici di Maria De Filippi ha raccolto 1.441.000 appassionati, 17.2%; My Home My Destiny ha intercettato 1.179.000 utenti, 14.3%; quindi Pomeriggio Cinque che nella prima parte ha coinvolto 1.108.000 spettatori (12.5%), nella seconda 1.219.000 utenti (11.8%) e nel segmento saluti 1.367.000 spettatori (11.3%). Per Myrta Merlino numeri decisamente non entusiasmanti.