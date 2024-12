Ascolti tv 6/12: The Voice Kids vs Il Patriarca 2. Chi ha vinto, i dati

La prima serata di venerdì 6 dicembre è stata vinta senza alcuna ombra di dubbio da Antonella Clerici e il suo The Voice Kids. Il celebre talent show di Rai Uno dedicato ai più piccoli ha infatti incollato allo schermo 3.826.000 spettatori (24% di share). Al secondo posto invece si trova la quarta puntata della seconda stagione della celebre fiction Mediaset Il Patriarca, che ha interessato 2.180.000 utenti, ottenendo uno share pari al 13.2%. Un dato che, rispetto alla scorsa settimana è rimasto pressoché stabile e che non lascia alcun margine di miglioramento alla fiction, schiacciata irrimediabilmente dalla grande popolarità del talent show di Antonella Clerici.

Per quanto riguarda la programmazione sulle altre reti, su Italia1 Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo – Il mare dei mostri ha incollato davanti allo schermo 778.000 spettatori (4.4%), su Rete 4 Quarto Grado ha registrato una media di 1.186.000 utenti (8.3%) e Propaganda Live (La7) ne ha interessati e informati 801.000 (5.7%). Per concludere, su Tv8 Skyfall ha ottenuto l’attenzione di 356.000 telespettatori (2.2%), mentre sul Nove l’ultima puntata di Fratelli di Crozza ne ha intrattenuti 1.034.000 (5.7%).

Ascolti venerdì 6 dicembre: preserale e access prime time

Per quanto riguarda la fascia dell’access prime time, su Rai Uno Cinque Minuti di Bruno Vespa ha interessato 4.245.000 spettatori (22.3%). A seguire, continua il grande successo di Affari Tuoi, condotto da Stefano De Martino, che ancora una volta si è portato a casa il consenso di un’ampia fetta di pubblico, arrivando a registrare 5.560.000 utenti (27.6%).

Su Canale 5 invece, la nuova puntata di Striscia la Notizia con la conduzione di Sergio Friscia e Roberto Lipari, si è fermata a 2.700.000 utenti (13.4%). Per finire, ecco i numeri raggiunti da alcune delle altre reti maggiori: su La 7 Otto e Mezzo ha conquistato 1.659.000 spettatori (8.2%), sul Nove Chissà chi è di Amadeus ha registrato un flop portandosi a casa solamente 399.000 utenti (2%) e, infine, su Tv8 100% Italia ne ha intrattenuti 302.000 (1.5%).

Analizzando invece la fascia del pre-serale, la vittoria va come sempre a Marco Liorni e L’Eredità: il celebre game show di Rai Uno ha infatti divertito e intrattenuto 2.998.000 spettatori (21.9%) nella prima parte e 4.227.000 (25.8%) nella seconda. Su Canale 5 invece, Gerry Sotti e La Ruota della Fortuna, hanno registrato appena 2.146.000 utenti (18.8%) nella prima parte e 3.605.000 (23%) nella seconda.

Ascolti venerdì 6 dicembre: il pomeriggio

Veniamo ora ai dati relativi agli ascolti dei programmi andati in onda nel corso del pomeriggio. Su Rai Uno, La Volta Buona, condotto da Caterina Balivo, ha totalizzato 1.491.000 spettatori (13.5%) nella prima parte e 1.539.000 (17%) nella seconda. A seguire, Il Paradiso delle Signore ha intrattenuto 1.657.000 utenti (19.1%) e, per finire, La Vita in Diretta ha informato 2.015.000 telespettatori (21.6%) nella prima parte e 2.427.000 (22%) nella seconda.

Per quanto riguarda Canale5, Beautiful ha registrato ancora una volta ottimi dati e intrattenuto ben 2.254.000 spettatori (18.7%), mentre a seguire Endless Love ne ha raccolti 2.332.000 (20.5%). Quindi, il celebre dating show Uomini e Donne, condotto da Maria De Filippi, con le sue intricatissime dinamiche amorose ha intrattenuto 2.471.000 utenti (24.9%), mentre Amici ne ha totalizzati 1.438.000 (16.2%). Non c’è che dire, Maria colleziona sempre numeri molto buoni: ciò non fa che confermare il grande apprezzamento del publico italiano nei suoi confronti.

Per finire, My Home My Destiny (Canale 5) si è portato a casa un buon risultato, registrando 1.526.000 utenti (17.7%), mentre Pomeriggio Cinque, ancora una volta non è riuscito a superare i dati raggiunti da Alberto Matano e La Vita in Diretta, arrivando a collezionare solamente 1.401.000 telespettatori (14.9%) nella prima parte e 1.564.000 (14.4%) nella seconda. Numeri in leggera risalita rispetto all’esordio della trasmissione me che ancora non bastano ad assicurarsi il primo posto nella classifica degli ascolti pomeridiani.

Ascolti venerdì 6 dicembre: il mattino

Concludiamo con i dati relativi agli ascolti dei programmi andati in onda durante la mattinata. Su Rai Uno, Unomattina ha intrattenuto e informato 906.000 spettatori (19.9%), mentre Storie Italiane ne ha interessati 921.000 (21.6%) nella prima parte e 870.000 (17.6%) nella seconda. Per concludere, E’ Sempre Mezzogiorno ha divertito e insegnato nuove ricette e curiosità sul mondo della cucina a 1.628.000 utenti (17.8%).

Su Canale 5 invece, Mattino Cinque News ha totalizzato 843.000 telespettatori (18.4%) nella prima parte e 766.000 (18.1%) nella seconda. A seguire, Forum ha totalizzato 1.257.000 utenti (18.8%).