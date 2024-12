The Voice Kids, rapper sontuosa: Clerici va contro il regolamento

13 anni e un carisma da paura: Benedetta, ragazzina di Ragusa, è una giovane sui generis. Ama il rap, è introversa, veste sportiva e quando è sul palco si trasforma in una artista da brividi. Per ulteriori informazioni chiedere al pubblico presente in studio a The Voice Kids e a Clementino. Il primo, dopo l’esibizione nel talent, si è alzato in piedi e ha tributato a Benedetta una standing ovation, il cantante napoletano è finito in lacrime, letteralmente stregato dalla piccola.

Benedetta ha cantato quel pezzo di storia della musica italiana intitolato “Don Raffaè”, brano mitico di Fabrizio De André. La ragazzina ha aggiunto un qualcosa in più, vale a dire delle barre. Non delle barre qualunque, bensì quelle usate da Clementino a Sanremo 2016, nella serata delle cover. Il rapper è rimasto rapito dalla cantante, ancora prima che la sentisse intonare le sue barre (infatti si era già voltato). Conclusa la performance, Antonella Clerici ha optato per uno strappo alla regola rispetto al regolamento del format, facendo una cosa mai vista prima nella trasmissione.

La conduttrice ha fatto vedere ai giurati, prima ancora che la ragazzina scegliesse uno di loro, un video della stessa giovane. Nel filmato la si vede raccontare il suo amore per il rap e la sua stima per Clementino. La Clerici ha bypassato il regolamento per un semplice motivo: già sapeva che la piccina avrebbe scelto l’artista napoletano. Nella clip Benedetta ha a un certo punto dice: “Quando lo incontrerò non so se piangerò dall’emozione”. Sapete come è finita? Che a piangere a dirotto è stato ‘Cleme’.

Il giurato, visibilmente colpito in positivo dalla giovane, le ha confidato che è la prima volta che ascolta da un’altra persona la sua versione di “Don Raffaè”. Alla fine ha duettato con Benedetta, che naturalmente lo ha scelto come coach, sulle note di “Sono fuori dal tunnel” di Caparezza. Non si ricorda a memoria che a The Voice Kids si sia presentata una ragazzina rapper. Ora è arrivata: che potenza! Che brava! Benedetta, senza dubbio, è una delle artiste proiettate verso la vittoria finale di questa edizione.